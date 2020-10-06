"المنشآت السياحية" تشيد بقرار تأجيل سداد المستحقات الحكومية: طوق إنقاذ

أشاد عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بالإستجابة الرائعة والفورية من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمطالب القطاع السياحي لمد الإعفاءات وتأجيل المستحقات الحكومية على القطاع حتى نهاية العام الجاري.

وأثنى "المصري" على هذه القرارات، داعياً الجهات المعنية إلى تنفيذها على وجه السرعة لتخفيف الأعباء على النشاط السياحي، والذى يُعد أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات فيروس كورونا، مؤكداً أن هذا الدعم غير مسبوق للقطاع السياحي الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية للدخل القومي.

وقال عادل المصري، إن قرارات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار والتي عُقدت برئاس رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وموافقة مجلس الوزراء عليها في جلسته الأخيرة، قد لقيت ترحابًا من قبل القطاع، وجاءت تأكيداً على الدعم المتواصل من قبل الدولة المصرية للسياحة، لما لها من أثر كبير على الاقتصاد المصري، ومساعدتها في تجاوزها لهذه الأزمة التى لم يعرف مداها حتى الآن، كما أنها تحافظ على صناعة السياحة والعاملين بها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن القطاع يعاني من من كوارث نتيجة لفيروس كورونا وتداعياته السلبية على القطاع، وأن التقارير الاقتصادية التى حددت حجم الأضرار السلبية لهذه الجائحة على السياحة المصرية كانت وراء موافقة الحكومة على مطالب القطاع، والتى تُعد طوق نجاه لإنقاذها من الغرق والانهيار.

يُذكر أن قرارارت مجلس الوزراء الأخيرة تضمنت استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل2021 ، وذلك استمرارًا للموافقة السابقة والتي كانت تنتهي في 31 أكتوبرالجاري، تشجيعًا للسائحين للقدوم إلى مصر، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وشملت القرارات:

- تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المعمول به حاليًا، بنسبة 20% علي الخدمات الأرضية، و50% على رسوم الهبوط والإيواء في المطارات الكائنة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وذلك حتى 30 أبريل 2021.

- انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة حتى شهر ديسمبر 2020.

- تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وذلك استمرارا للإرجاء الذي منحه مجلس الوزراء حتى سبتمبر الماضي.

- تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020.

- إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة كورونا، ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021.