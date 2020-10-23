محافظ أسوان: افتتاح كوبري كلابشة قريبا وتطوير طريقي مرسي علم والنقرة

استقبل وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حيث أثمر اللقاء عن العديد من النتائج الإيجابية التي ستعود بالخير والنفع على الأهالي، في مقدمتها افتتاح مشروع محور وكوبري كلابشة الحر الشهر القادم بتكلفة 1,024 مليار جنيه، ضمن 3 محاور طولية وعرضية على نهر النيل بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه، منها كوبري دراو الجديد، ومحور وكوبري خزان أسوان البديل لربط شرق النيل بغربه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف مد شرايين العمران والتنمية بصعيد مصر.

وأكد "عطية"، أن لقاءه بوزير النقل شهد عرض العديد من مطالب المحافظة من أبرزها إدراج إنشاء كوبري علوي للسيارات والمشاة أعلى مزلقان السيل بطول 700 متر، ضمن خطة الوزارة لحاجة هذه المنطقة المزدحمة بحركة المركبات المختلفة لهذا الكوبري الحيوي، والذي سيساهم في ربط غرب المدينة بشرقها وجنوبها، وبالتالي خدمة حوالي 500 ألف نسمة من أهالي مدينة أسوان، لافتًا إلى أنه تم عرض أهمية استكمال رفع كفاءة طريق إدفو / مرسي علم بداية من الكيلو (صفر إلى الكيلو 15) ومن الكيلو ( 60 إلي الكيلو 115)، بإجمالي 70 كم، لتسهيل حركة الأفواج السياحية بين مدن البحر الأحمر والمعالم والمناطق الأثرية، مما يزيد معدلات سياحة اليوم الواحد لمحافظة أسوان.

وأضاف، أنه تم عرض تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق "توشكي / وادي النقرة" بمركز نصر النوبة بطول 65 كم، والذي سيساهم في خدمة نحو 20 ألف نسمة من سكان قري وادي النقرة.

وقدّم محافظ أسوان شكره لوزير النقل على اهتمامه بتلبية هذه المطالب، ضمن منظومة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس السيسي لإحداث النقلة النوعية والطفرة غير المسبوقة في كافة المحاور وخاصة قطاع النقل ليجسد ملحمة التنمية والنماء، موضحًا أن هناك سباق مع الزمن لإنهاء الأعمال الجارية بالمرحلة الأولي من مشروع ازدواج الطريق الصحراوي بتكلفة 540 مليون جنيه وبطول 90 كم بدءاً من أسوان وحتى وصلة الغنيمية بمركز إدفو، حيث شهدت هذه المرحلة شق المرتفعات الجبلية ورفع التراكمات والرمال، مع تنفيذ أعمال التسوية والتي تقوم بها 12 شركة، علاوة على 6 شركات ستقوم بأعمال الرصف.