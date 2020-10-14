وزير النقل يبحث مع سفير فرنسا التعاون في مشروعات السكة الحديد

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه والمستشار الاقتصادي بالسفارة والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وذلك بحضور رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل.

في بداية اللقاء، أكّد وزير النقل عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل حيث يتمّ تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، والتي ينفذها تحالف "فينسي الفرنسية، أوراسكوم، المقاولون العرب"، وكذلك توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو "جامعة القاهرة، إمبابة، العباسية، عدلي منصور"، بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة "RATP DEV" الفرنسية.

وتباحث الجانبان، في عدد من المشروعات التي يسهم الجانب الفرنسي في التمويل الخاص بها مثل مشروعي تطوير خط أبو قير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل.

التعاقد مع مكتب الاستشارات الفرنسي "سيسترا" لطرح مشروعي تطوير خط أبو قير وإعادة تأهيل ترام الرمل

وأكّد وزير النقل أهمية هذين المشروعين، خاصة مع الاهتمام الكبير للحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل الجماعي في كل المحافظات، مضيفًا أنَّه تمّ التعاقد مع مكتب الاستشارات الفرنسي العالمي "سيسترا" لإعداد مستندات الطرح للمشروعين، تمهيدًا لإسناد الأعمال للشركات المنفذه بعد انتهاء كل الإجراءات.

وأبدى الجانب الفرنسي، اهتمامه بالمشاركة في عدد من المشروعات بالسكة الحديد والمترو مثل مشروع كهربة إشارات خط "طنطا- المنصورة - دمياط" وازدواج المسافة بين "دمياط - المنصورة"، وكذلك التعاون في مجال الإليكتروميكانيك في مشروع القطار السريع "العين السخنة - العلمين" وكذلك التعاون في إعادة تأهيل الوحدات المتحركة للخط الأول للمترو.

وأكّد الوزير، أنَّه بالنسبة للمشروع الأول فإنَّه بمجرد انتهاء الاستشاري من الدراسات الخاصة بالمشروع سيتمّ الطرح على كل الشركات العالمية ومنها الشركات الفرنسية، كما يمكن التعاون في مجال الوحدات المتحركة للخط الأول من خلال تعاون الجانب الفرنسي مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نريك" التي ستنشئ وتدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد، والذي سيتمّ إنشاؤه لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكل أنواعها في مصر، مضيفًا أنَّه بخصوص التعاون في مشروع خط القطار السريع "العين السخنة - العلمين"، فإنّه سيتمّ الطرح الخاص بالأنظمة والإليكتروميكانيك على الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال ومنها الشركات الفرنسية.

وأضاف الوزير، أنَّ هناك عدد من المشروعات الأخرى التي يمكن أن تكون مجالاً للتعاون بين الجانبين في مجال السكة الحديد مثل مشروع خط السكة الحديد "الغردقة - سفاجا - قنا - أبو طرطور"، ومشروع امتداد خط السكة الحديد من أسوان حتى توشكى، وكذلك مشروع إعادة تأهيل خط السكة الحديد "الفردان - شرق بورسعيد - العريش"، مؤكّدًا أنَّ هذه المشروعات من أهم مشروعات وزارة النقل خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير، إلى أنَّه في مجال المترو فإن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة مثل مشروع الخط السادس للمترو "الخصوص – المعادي الجديدة"، والذي سيتمّ طرحه على كل الشركات العالمية فور انتهاء الدراسات الخاصة به، مضيفًا أنَّه في مجال ادارة وتشغيل المحطات متعددة الاغراض يعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية من الفرص الاستثمارية الواعدة، حيث تمّ دعوة كل الشركات العالمية في مجال ادارة وتشغيل محطات الحاويات والمتعددة الاغراض للتقدم بمقترحاتهم وعروضهم لاختيار انسب العروض الفنية والمالية لهذا المشروع بما يجعل هذه المحطة واحدة من أهم المحطات المتعددة الأغراض في الشرق الأوسط والعالم.