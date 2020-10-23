صور.. مظلات ومبردات مياه ومقاعد متحركة بلجان الوادي الجديد الانتخابية

انتهت محافظة الوادي الجديد من تجهيز 75 لجنة انتخابية في مراكز المحافظة الخمسة وقراها، لاستقبال الناخبين غدًا السبت وبعد غدٍ الأحد 24 و25 أكتوبر الجاري، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمان 2020.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على تجهيز مقار اللجان الانتخابية بكافة سُبل الراحة (مظلات - مقاعد - مبردات - كراسي متحركة) لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، حيث جرى تجهيز 60 مركزًا انتخابيًا بـ 75 لجنة انتخابية فرعية، لاستقبال إجمالي 178315 ناخبًا وناخبة، مقيدين بجداول الانتخابات.

ولفت، إلى التنسيق بين القطاعات الخدمية والأمنية واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات داخل اللجان وخارجها، وذلك للتيسير على الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.​

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، حددت وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، دعت المواطنين بالمشاركة في الانتخابات واختيار المرشحين سواء بالنظام الفردى أو القائمة.

يذكر أن عملية الانتخابات تجري في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفي نظام القائمة، تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، وتضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدًا، أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.