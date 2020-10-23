10 معلومات عن استعدادات الأقصر لأول جولة من انتخابات "النواب 2020"

أنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر استعداداتها لإجراء الجولة الأولى في الاستحقاق الانتخابي المرتقب ثاني أهم حدث ديمقراطي تشهده البلاد بعد انتخابات الرئاسة، وهو انتخابات مجلس النواب والمقرر إجراؤها على مدار يومي السبت والأحد القادمين.

"الوطن"، استعرضت أبرز تجهيزات الأقصر الخاصة بالانتخابات والتي ستنفذها عبر حزمة إجراءات خدمية واحترازية للتيسير على الناخبين ودعم ممارستهم لحقوقهم الدستورية بالإدلاء بأصواتهم مع اتباع إجراءات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

1- عدد اللجان العامة بالمحافظة يبلغ 3 لجان عامة، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 759, 836 ناخبا على مستوى المحافظة.

2- اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة.

3- إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمداخل المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

4- مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية، والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة.

5- توفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين، وتوفير طفايات الحريق وكشاف طوارئ.

6- إلغاء الإجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.

7- توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وتخصيص الطوابق الأرضية لهم وعمل مظلات للوقاية من أشعة الشمس.

8- مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

9- توفير 140 ألف كمامة، و140 ألف قفاز، وحقيبة مطهرات لكل قاض في كل لجنة.

10- رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقار الانتخابية من الناحية الأمنية وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، مع تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، والاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية والتباعد وارتداء الكمامات وتوزيع كاشف الحرارة بجميع اللجان.