للمصريين في الخارج.. س و ج عن انتخابات النواب 2020

يواصل المواطنون بالخارج إرسال استمارات التصويت بالبريد إلى مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية، للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، بعد انتهاء يومي 19 و20 أكتوبر، وهما اليومان اللذان حددتهما الهيئة الوطنية للانتخابات، لطباعة بطاقات تصويت للمصريين بالخارج في المحافظات الـ14 ضمن المرحلة الأولى.

وعليه، قد يطرح بعض المواطنين بالخارج والمشاركين في المرحلة الثانية المقرر أن تنطلق يومي 2 و3 نوفمبر في 13 محافظة، عددًا من الأسئلة المتعلقة بعملية التسجيل أو بطاقات التصويت والتي أجابت عليها وزارة الهجرة، والهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال الموقع الرسمي لكل منهما.

وتستعرض "الوطن" أبرز الأسئلة المتعلقة بعملية الاقتراع في الخارج في انتخابات النواب 2020، كما يلي:

كيفية التصويت في انتخابات مجلس النواب؟

يجب أن يكون الناخب سجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات في الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى 10 أكتوبر الحالي، ثم الاحتفاظ بالرقم السري لإدخاله على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 19 و20 أكتوبر للمرحلة الأولى، ويومي 2 و3 نوفمبر للمرحلة الثانية لتحميل وطباعة بطاقتي الاقتراع والتصويت.

ما هى صور المستندات المطلوب إرفاقها مع بطاقتي الاقتراع وإرسالها للتصويت؟ وهل يمكن إرفاق صورة إقامة منتهية أم يجب أن تكون الإقامة سارية؟

يجب أن يكون الناخب سجل بياناته على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات لإدارجه على قوائم الناخبين، ومن خلال الرقم السري الخاص به يتمكن من إدخاله على موقع الهيئة لتحميل وطباعة بطاقتي الاقتراع يومي 19 و20 أكتوبر الحالي للمرحلة الأولى ويومي 2 و3 نوفمبر للمرحلة الثانية.

يجب اختيار عدد مرشحين في النظام الفردي مساو لعدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي بدائرتك، واختيار قائمة واحدة في نظام القوائم، ووضع بطاقتي الاقتراع في مظروف صغير وغلقه، ثم طباعة إقرار التصويت وملء البيانات المطلوبة به، ثم يتم وضع المظروف الصغير المغلق وصورة من بطاقة الرقم القومي أو صورة من جواز السفر الخاصة بالناخب ساري الصلاحية، وصورة الإقامة وإقرار التصويت في مظروف كبير، وتتم كتابة عنوان البعثة الدبلوماسية التابع لها الناخب على المظروف ثم التوجه إلى مكتب بريد حكومي وإرسال المظروف بالبريد المستعجل في المواعيد المقررة للتصويت والإرسال الخاصة بالدائرة التابع لها الناخب.

هل يمكن إرسال التصويت من خلال شركات بريد أخرى؟

يتم التصويت بالبريد السريع من خلال مكتب بريد حكومي فقط، ويجب تحميل وطباعة بطاقتي الاقتراع يومي 19 و20 أكتوبر للمرحلة الأولى ويومي 2 و3 نوفمبر للمرحلة الثانية، حسب توزيع الناخبين على المحافظات المختلفة، ويتم إرسال المظروف عبر البريد السريع.

هل يمكن التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020 من خارج مصر دون تسجيل مسبق؟

حال عدم التسجيل المسبق في الفترة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2020، لن يتمكن الناخب المصري في الخارج من الإدلاء بصوته في الانتخابات.

هل يمكن التسجيل لتغيير اللجنة الانتخابية لمكان خارج مصر؟

يمكن التسجيل من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال القسم الخاص بالمصريين بالخارج في القائمة الرئيسية، ثم اختيار طلب التصويت بالخارج ثم اضغط تسجيل.

هل يحق لمن لم يستخرج بطاقة رقم قومي من قبل المشاركة في الانتخابات؟

إذا لم يستخرج بطاقة الرقم القومي قبل صدور قرار دعوى الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية، فهو غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق، ويمكنه استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات والقنصليات المصرية بكل دولة ليتمكن من التصويت في أي استحقاق دستوري.

هل يسري التسجيل للتصويت بالخارج على أي استحقاقات انتخابية أخرى مقبلة؟

إجراء التسجيل خاص بانتخابات مجلس النواب 2020 فقط، بمرحلتيها الأولى والثانية وفي جولتيهما الأولى والإعادة، ولن يعتد به في أي انتخابات مقبلة.

ليس لدي جواز سفر مصري.. ماذا أفعل؟

يمكنك استخدام بيانات بطاقة الرقم القومي التي تم استخراجها من قبل، علما بأنّ إدخال بيانات جواز السفر المطلوبة في طلب تسجيل التصويت بالخارج اختيارية.

عند إرسال صوتك بالبريد يجب إرفاق صورة ضوئية من الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن للرقم القومي ساري الصلاحية.

بطاقة الرقم القومي الخاصة بي غير سارية.. هل يمكنني التسجيل؟

يمكنك التسجيل بالرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

ماذا أضع في خانة "محل الميلاد" إذا ولدت خارج مصر؟

توجد خانة محل الميلاد خارج مصر في نهاية القائمة الخاصة بالبيانات.

أجد صعوبة في إدخال البيانات باللغة العربية.. ماذا أفعل؟

توجد لوحة مفاتيح افتراضية إلى جانب حقلي الاسم الرباعي واسم الأم (Virtual Keyboard)، وهما الحقلان الوحيدان اللذان يجب إدخال بيانتهما باللغة العربية.

بعد إرسال بياناتي تظهر لي رسالة بأنّ اسم الوالدة خطأ

حال ظهور رسالة تفيد بوجود خطأ يجب إعادة المحاولة مع مراعاة بعض الاختلافات في طريقة كتابة الأسماء، على سبيل المثال الهمزات (ا/أ/ء)، ى/ي، ه/ة ......إلخ.

بعد ارسال الطلب أدركت أنّي أدخلت أحد البيانات بشكل خاطئ، ماذا أفعل؟

يمكنك إعادة إدخال البيانات مرة أخرى.

بعد إتمام التسجيل فقدت رقم التسجيل الخاص بي.. ماذا أفعل؟

يتم إرسال رقم على البريد الإلكتروني الذي أدخلته أثناء التسجيل ويمكنك الرجوع إليه.