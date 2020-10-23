الحكومة تنفي نقص السكر في الأسواق: المخزون آمن

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباءً بشأن نقص الكميات المعروضة من السكر على البطاقات التموينية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من السكر على البطاقات التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة التموين انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع بما فيها السكر يومياً بالأسواق، وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وأن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي حاجة المستهلكين لمدد كافية، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق.

وقالت الوزارة إنه في إطار حرص الدولة على تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، يجري تطبيق خطة تطوير صناعة السكر، حيث نجحت الدولة في تحقيق 75% من الاكتفاء الذاتي من السكر، كما جرى توقيع عقد التطوير بين شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحالف دولي مكون من 4 شركات (سيجمان، بي إم إيه، ماين كابيتال – رونالد بيرجر)، بهدف تطوير وتحديث وإعادة هيكلة شركة السكر ومصانعها، لتعظيم الاستفادة من هذه الكيانات الوطنية حتى تتمكن من المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وناشدت وزارة التموين جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588).

وقبل يومين أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضبط 1000 كيلو سكر و 1104 زجاجات زيت و760 كيلو أرز و590 علبة جبنة، وجرى التحفظ على المضبوطات وجرى عرض المخالفين على النيابة.