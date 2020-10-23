الزوجة المغتصبة: قولتله استرني أنا حامل في شهرين قالي لو أمي مش هرحمها

غضب شديد تعاطف سيطر على ردود أفعال المتابعين لدموع زوج السيدة المغتصبة داخل مقابر الإسماعيلية تحت تهديد السلاح، أثناء كشفه تفاصيل الجريمة التي ارتكبها 4 ذئاب بشرية، لكن هناك تفاصيل -حصلت عليها "الوطن"- أكثر قسوة وألما وردت على لسان الزوجة ضحية الاعتداء الوحشي أمام جهات التحقيق.

بصوت مبحوح من شدة القهر، تحدثت الزوجة التي تبلغ من العمر 17 عاما: "قولت للمتهم اللي اغتصبني حرام عليك استرني واعتبرني زي أختك، فضربني على وشي وسحلني من شعري، وقالي لو عندي أخت أو حتى أم مش هرحمها"

تسكت السيدة ثوان قليلة، تحاول فيها استجماع ذاكرتها ومقاومة الدموع التي تسابق كلماتها: "في الوقت ده كان في اتنين كمان من المتهمين بيضربوا جوزي داخل مقبرة، جنب المقبرة اللي اعتدى عليا فيها المتهم الرئيسي، وكانوا بينادوا عليه يا عبد الكريم".

"اللي اسمه عبد الكريم، كان ماسك في إيده سيف وأمرني أقلع لبسي، وقال هقتلك أنتي وجوزك، قولت له حرام عليك أنا حامل في الشهر التاني أرحنمي، قالي قدامك دقيقة وهقتلك" كان هذا آخر حوار بين السيدة والمتهم، قبل أن يبدأ في التهجم عليها بكل وحشية: "بعدها نال غرضه مني ولم يتركني ارتدي ملابسي، بل سحبني من شعري عارية إلى المقبرة الموجود فيها جوزي، ليراني على هذا الوضع كنوع من إذلاله".

وشرحت المجني عليها تفاصيل مرافقتها لزوجها إلى هذا المكان: "يا باشا التروسيكل بتاعنا اتسرق بعد ما اشتريناه بـ8 أيام بس، ومدفعناش ولا قسط، وعلينا 40 ألف جنيه، وجوزي كان هيتحبس عشان علينا شيكات".

منذ أن دخلوا المقابر ظهر أمامهم 3 شباب يحملون السنج والسيوف، وعندما سألهم الزوج عن التروسيكل، قال أحدهم: "خد التروسيكل، وسيب اللي معاك عايزنها"، فرد زوج السيدة: "ديه مراتي، وطلع لهم صور الفرح من على تليفونه"، لكنهم أصروا على فعلتهم الخسيسة تحت تهديد السلاح، -بحسب رواية الزوجة-.

وتسلمت النيابة تحريات المباحث، التي أكدت أن الزوجين دخلا مقابر الإسماعيلية بدائرة قسم ثان، لمحاولة البحث عن دراجة نارية "تروسيكل" ملك الزوج، الذي يعمل في تجميع الكرتون والمخلفات، وأثناء محاولتهما البحث عن الدراجة النارية، خرج عليهم المتهمون الـ4، وأشهروا الأسلحة البيضاء لإرهابهم.

وشل 3 متهمين حركة الزوج المجني عليه وربطوه في شجرة، بينما قام المتهم الرئيسي والمسجل خطر بـ37 قضية متنوعة، تحت تهديد السلاح الأبيض، بإدخال الزوجة المجنى عليها إلى مقبرة واغتصابها أمام زوجها، وبتقنين الإجراءات، تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين.

وخلال جلسات التحقيق أمام النيابة العامة التى نسبت لأفراد العصابة تهمة الخطف والاغتصاب وحيازة أسلحة بيضاء، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسهم بذات التهم، وحاول المتهم "عبد الكريم. ع " 28 سنة، تبرير فعلته الخسيسة، قائلا: "كنت شارب ترامادول ومكنتش في وعيي".

وكشف المتهم الرئيسي، أنه وأفراد عصابته "عبدالغفار ي." 17 سنة، و"كريم ا."، 16 سنة، و"أحمد م."، 16 سنة، يقضون معظم أوقاتهم في المقابر، ويتعاطون المخدرات، ويحتفظون بسرقاتهم فيها.

وأوضح المتهم، أنه تمكن مع عصابته من سرقة تروسيكل، ثم اتصلوا بصاحبه لإعادته مقابل مبلغ 2000 جنيه، وعندما توجه لهم صاحب التروسيكل وزوجته، وأثناء التفاوض، لاحظ خوف المجنى عليه منهم، كما بهره جمال زوجته، فخيره بين معاشرة زوجته وإرجاع التروسيكل، لكنه رفض.

وأضاف "عبد الكريم"، في اعترافاته، أنه تعاطى عدة أقراص من مخدر الترامادول، وألحت عليه الرغبة، فقرر اغتصاب زوجة المجنى عليه، بعد أن أشار لمعاونيه بتقييد الزوج، ثم وضع أحدهم "سنجة "على رقبته، بينما اغتصب هو الزوجة أمام المجنى عليه فى حوش مقبرة.