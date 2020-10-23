يد فرامل وجزرة وعملات معدنية.. أغرب العمليات الجراحية بمستشفيات الصعيد

يعتاد الأطباء على إجراء العمليات الجراحية الخطرة لإنقاذ أرواح المرضى، ولكن أحيانًا توثق غرف العمليات حالات نادرة وغريبة من نوعها، عن طريق اختراق الأجسام الغريبة لجسد المرضى، سواء عن طريق حادث غير مقصود، أو العمد نتيجة سوء وعي وإهمال.

وترصد "الوطن" أبرز العمليات الجراحية المعقدة التي قام بها الأطباء في الصعيد، وتحديدا محافظتي قنا وسوهاج، في التقرير التالي:

يد فرامل

نجح فريق طبي بقسم جراحة العيون بمستشفى سوهاج جامعي في استخراج "يد فرامل" دراجة هوائية يبلغ طولها 8 سم من عين طفل يبلغ من العمر أربع سنوات.

وقال أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إن الفريق الطبي تمكن من إجراء عملية جراحية بالغة الصعوبة والخطورة لاستخراج الجسم المعدني، مع المحافظة على سلامة العين والعصب البصري، بعد أن الطفل وصل استقبال المستشفى الجامعي في حالة خطيرة وسيئة، عقب سقوطه من على دراجته، ما تسبب في اختراق مقبض فرامل الدراجة عينه مما قد يسبب فقدان البصر.

وأضاف الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى، أنه جرى حجز الطفل بطوارئ طب وجراحة العيون، وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، التي أفادت بوجود جسم معدني ملاصق للعصب البصري داخل تجويف العين.

ولفت الدكتور حاتم عمار، رئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي، إلى أن العملية تعد من العمليات الخطرة التي تحتاج إلى دقة ومهارة عالية في إجرائها، حيث قاد الفريق الطبي الدكتور أسامة علي، أستاذ جراحة العيون بالقسم، وضم الفريق الدكتورة سارة صلاح، مدرس مساعد، والدكتورة مريم عبدالموجود، والدكتور أحمد حلمي، والدكتور ماريو مجدي، الأطباء المقيمين بالقسم، بإجراء جراحة دقيقة لإزالة الجسم مع الحفاظ على سلامة العين والعصب البصري وبفضل العناية الالهية تم إنقاذ عين الطفل، وحالته مستقرة.

جزرة داخل قولون مريض

وفي يناير الماضي، تمكن طبيب ومعاونه في محافظة قنا، من استخراج جزرة طولها 15 سم من قولون مريض، بعد 3 أيام من دخولها من فتحة الشرج، وبحسب الطبيب محمد أحمد، الذي أجرى الجراحة، أن المريض يبلغ من العمر، 65 عامًا، كان يعاني من نزيف شديد بالمستقيم استمر ثلاثة أيام، حيث حاول إيقاف النزيف عن طريق الضغط بواسطة جزرة، تحركت بأعلى بعد 3 أيام واستقرت في القولون.

وأكد، أن المريض وأقاربه حاولوا استخراج الجزرة بواسطة حقن شرجية وملينات على مدار يومين، ولكن دون جدوى، وأن المريض وصل إلى العيادة يعاني من آلام شديدة بالبطن وإمساك.

وأضاف الطبيب المعاج، أنه في البداية لم يصدق المريض، ولكنه قام بإجراء منظار قولون مباشرة لاستخراج الجسم الغريب، تبدأ من أعلى مكان في المستقيم وتنتهي في القولون السيني".

وأكمل: "من خلال المنظار تبين وجود تقرحات شديدة وتآكل في جدار القولون، وانثقاب في الجزء الأخير من القولون السيني مع تسرب للبراز بداخل البطن والتهاب في الغشاء البريتوني، مضيفًا: "استخرجنا الجزرة عن طريق جراحة وعمل توصيل للقولون بجدار البطن مؤقتًا، لحين استقرار الحالة، وجرى عمل غسيل للغشاء البريتوني وتركيب درنقة".

ووجه الطبيب نصيحة إلى المرضى، قائلا: "أخي المريض جسدك أمانة فحافظ عليه.. فمشكلة مرضية بسيطة كان من الممكن علاجها دوائيًا ببساطة تحولت إلى ثقب وتقرحات بالقولون وتسمم بالبطن، استدعى تدخلا جراحيًا وتحويل مسار الإخراج نتيجة أفعال وقرارات خاطئة وعدم استشارة الطبيب".

ثالث أكبر حصوة في العالم

شهدت مستشفى التأمين الصحي بقنا، تمكن فريق طبي من إجراء عملية جراحية وإزالة حصوة قرن الوعل، من كلى مريض، والتي تعد ضمن أكبر الحصوات في العالم.

وقال الدكتور بيشوي صبري، إن الحصوة كانت متشعبة في المريض، حيث أنها تبدأ من حوض الكلى وتمتد بزوائد في كل جيوب الكلى، مشيرًا إلى أنها تقترب كثيرًا من حجم ثالث أكبر حصوة مسجلة طبيًا تم استخراجها جراحيًا، بحجم 11.8 سم عمق في 6 سم و4 سم.

وأضاف "صبري" أن الحصوة كانت موجود بكلى تعمل بكفاءة تامة، ما يجعل من استخراجها منتهى الصعوبة لاحتمالية حدوث نزيف شديد قد يؤدي لوفاة المريض في دقائق معدودة، مؤكدًا أنه بفضل السرعة والدقة الشديدة تم استخراج الحصوة بنجاح وأصبحت حالة المريض بصحة جيدة.

وقال الدكتور جوزيف وليم، مدير مستشفى التأمين الصحي في قنا، إنه كان على رأس الفريق الذي أجرى العملية الجراحية، داخل مستشفى التأمين، مشيرًا إلى أن وزن الحصوة يصل تقريبًا إلى 250 جرام، وكانت متشعبة وخطرة وأن عناية الله رافقتنا في استئصالها دون أن ينزف المريض، مشيرًا إلى أن هذه الحصوة تقارن ثالث أكبر حصوة مسجلة طبيًا عالميًا.

عملتين معدنيتين من مريء طفل

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر، بكلية طب جامعة جنوب الوادي، ومستشفى قنا الجامعي، في استخراج عملتين معدنيتين، من مريء طفلة عن طريق المنظار، تحت إشراف الدكتور محمود خيري، رئيس قسم جراحة الصدر والقلب، وبمساعدة ممرضي التخدير.

وقال الدكتور محمد عثمان الجبلاوي، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر بكلية الطب، إن الطفلة تدعى "جنى محمود فؤاد" عمرها 6 أعوام، من محافظة الأقصر، استقبلها المستشفى الجامعي وهي تعاني من صعوبة شديدة في البلع، وعائلتها تزعم بلعها عملة معدنية واحدة، فتم إجراء الأشعة والتحاليل لها، فتبين أن هناك عملتين معدنيتين في المرىء عبارة عن 2 جنيه، فتم استخراجهما من المريء عن طريق المنظار.