"سوهاج الجامعي" يستخرج "يد فرامل دراجة" من عين طفل

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، نجاح فريق طبي بقسم طب وجراحة العيون بالمستشفي الجامعي في استخراج "يد فرامل" دراجة هوائية يبلغ طولها ٨ سم من عين طفل يبلغ من العمر أربع سنوات.

وقال "عزيز" في تصريح له، اليوم، إن الفريق الطبي تمكن من إجراء عملية جراحية بالغة الصعوبة والخطورة لاستخراج الجسم المعدني، مع المحافظة علي سلامة العين والعصب البصري.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، أن الطفل وصل استقبال المستشفي الجامعي في حالة خطيرة وسيئة، بعد سقوطه من علي دراجته، ما تسبب في اختراق مقبض فرامل الدراجة عينه مما قد يسبب فقدان للبصر.

وأضاف الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفي، أنه جرى حجز الطفل بطوارئ طب وجراحة العيون، وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، والتي أفادت بوجود جسم معدني ملاصق للعصب البصري داخل تجويف العين.

ولفت الدكتور حاتم عمار، رئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفي الجامعي، إلى أن العملية تعد من العمليات الخطرة التي تحتاج إلى دقة ومهارة عالية في إجرائها، حيث قاد الفريق الطبي الدكتور أسامة علي، أستاذ جراحة العيون بالقسم، وضم الفريق الدكتورة سارة صلاح، مدرس مساعد، والدكتوره مريم عبد الموجود، الدكتور أحمد حلمي، الدكتور ماريو مجدي، الأطباء المقيمين بالقسم، باجراء جراحة دقيقه لإزالة الجسم مع الحفاظ علي سلامة العين والعصب البصري وبفضل العناية الالهية تم إنقاذ عين الطفل، وحالته مستقرة.