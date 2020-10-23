التمثيل التجاري يستقبل وفدا روسيا لبحث إقامة منطقة صناعية بين البلدين

تحت رعاية السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، استضاف جهاز التمثيل التجاري جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الدكتور أحمد مغاوري وكيل أول الوزارة، ورئيس الجهاز مع السيد فاسيلي أوسماكوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، والوفد المرافق له والذي ضم ممثلي كبرى الشركات الروسية المتعاونة مع مصر في مجالات توريد عربات السكك الحديدية والنفط والغاز وكذا التطوير الصناعي، حضر اللقاء مسؤولي المكتب التجاري الروسي بالقاهرة.

وقال مغاوري إن هذه الزيارة تأتي في إطار جلسة المباحثات التي عقدتها السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع السفير الروسي بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي تم خلالها الاتفاق على زيارة الوفد الروسي للقاهرة.

وأشار إلى أن الاجتماع قد تناول بحث موضوعات التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في ظل الإعداد لعقد الدورة الثالثة عشر من اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة والمقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة الروسية موسكو، حيث تغطي أعمال اللجنة كل موضوعات التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، مؤكدا حرص الجانبين على الخروج بنتائج مثمرة وخطة عمل واضحة لتعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

ولفت مغاوري إلى أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر تصدر جلسة المباحثات حيث تعد هذه المنطقة والمقرر إنشاؤها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نواة لجذب استثمارات روسية ضخمة تستغل موقع مصر كمحور ارتكاز لإنطلاق المنتجات الروسية إلى مختلف الأسواق العالمية وبصفة خاصة السوق الإفريقي.

ونوه رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أنه تم أيضا خلال المباحثات التأكيد على أهمية الانتهاء من المفاوضات الجارية بين مصر ودول تجمع الاتحاد الأوراسي والتي تضم إلى جانب روسيا كل من بيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيرستان بهدف التوصل إلى اتفاق تجارة حرة يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، فضلاً عن أهمية تضافر جهود مسؤولي البلدين لتذليل المعوقات التي تقف حائلاً أمام انسياب حركة التجارة ومن بينها تسجيل بعض المنتجات ومنها الألبان والأسماك المصرية.

ومن جانبه أشار السيد فاسيلي أوسماكوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، إلى أن زيارته لمصر على رأس وفد من كبريات الشركات الروسية يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه روسيا لمصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين لروسيا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتا إلى أن هناك العديد من الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

ولفت أوسماكوف إلى أن الجانب الروسي ورد 103 عربات قطار حتى الآن وذلك في إطار تنفيذ صفقة الـ 1300 عربة قطار لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية من خلال تحالف الشركات الروسية المجرية بهدف المساهمة في تطوير شبكة السكك الحديدية المصرية.