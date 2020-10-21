وزيرة التجارة: 10 آلاف جنيه جدية الحجز للوحدات الجديدة المطروحة

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة أنشأت 13 مجمعا صناعيا، كل مجمع به عدد من الوحدات، والـ 13 مجمعا على مستوى 12 محافظة، تم الانتهاء من 7 مجمعات منهم، موجودين في الإسكندرية، والبحر الأحمر، والمنيا، وبني سويف، والغربية، والأقصر، وسوهاج، هذه المجمعات عبارة عن مصانع صغيرة هي أكبر من الورش، مساحات صغيرة جدا تصل إلى 48 مترا، لأن كل الأنشطة التي تُقام في هذا المجمع لها علاقة بالملابس وصناعة الملابس الجاهزة، ومتاح أن يحصل الشاب على أكثر من وحدة.

وأضافت "جامع"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten"، أن الوزارة لديها وحدات تصل لـ 800 متر، وأي شخص يريد الحصول على أكثر من وحدة لا مانع لدى الوزارة في ذلك، بحد أقصى 8 وحدات، لافتة إلى أن هناك نظامين في الحصول على الوحدات، وهما الإيجار والتميلك، نظام الإيجار سعر المتر يبدأ من 20 جنيها، والحد الأقصى 27 جنيها على حسب المنطقة.

وتابعت أن الوزارة طرحت يوم الثلاثاء الماضي كراسات شروط، يشتري المواطن الكراسة يعرف منها كل ما يريد، لافتة إلى أن تلك الكراسة كان سعرها من 2000 لـ 2500 جنيه في السابق، الآن أصبحت من 300 لـ 500 جنيه، وسيجد داخلها كل ما يريد عن الوحدات، بما فيها دراسة الجدوى التي يحتاجها عن الوحدات، موضحة أن تلك الكراسات يتم بيعها في هيئة التنمية الصناعية، أو فروع جهاز تنمية المشروعات بحسب المحافظة الموجود فيها.

وأشارت إلى أن أي مواطن يريد حجز وحدات يدفع 10 آلاف جنيه فقط لجدية الحجز بعدما كان يدفع في السابق 50 ألف جنيه، موضحة أن الوزارة تحاول قدر المستطاع مساعدة المواطن الذي يريد الحجز قدر المستطاع للنجاح بالمشروع الذي يريده.

وواصلت: "بنقدم كل التيسيرات اللي يتخيلها المواطن في سبيل توفير فرص عمل للناس، عاوزين الناس تشتغل، عاوزين الناس تنزل تشتغل كلها، مش عاوزين حد يقول مش لاقي حد مكان أفتح فيه المشروع".

ولفتت إلى أن عدد الوحدات المطروحة في حدود 1670 وحدة، أي تساعد في توفير حوالي فرص عمل لـ 1650 أسرة تقريبا.