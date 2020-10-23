"الصحة العالمية" عن زيادة إصابات كورونا بالشرق الأوسط: القادم أسوأ

قال الدكتور أحمد المُنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الوضع المرتبط بكوفيد-19 في الإقليم خطيرٌ ويبعث على القلق، وهناك زيادة حادة في حالات الإصابة في جميع الأنحاء.

وتوقع "المُنظري" في يبان صحفي اليوم، أن يزداد الوضع سوءاً، وستكون الأشهر المقبلة صعبة، حيث يشهد الفيروس مزيداً من الفرص للانتشار، ومن المرجَّح أن يؤدي موسم الأنفلونزا الذي من المُنتظَر أن يبدأ قريباً إلى تفاقم الوضع.

وبحسب بيان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه مع تزايد عدد المصابين في جميع أنحاء الإقليم، سيستمر تزايد الضغط على النُظُم الصحية والعاملين الصحيين وهم يتكبّدون المشاق من أجل تلبية الطلب على الخدمات المرتبطة بكوفيد-19 والخدمات غير المرتبطة به.

وتابع: "انقضت 9 أشهر منذ اندلاع الجائحة وما زال من السابق لأوانه الاسترخاء أو العودة إلى العمل المعتاد، فحياة ملايين الناس وسُبُل عيشهم وعافيتهم معرَّضة للخطر، وكذلك حياة أُسرنا وأحبّائنا.

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى أنه بعد انقضاء 9 أشهر منذ اندلاع الجائحة، باتت العديد من البلدان تسعى إلى قبول الوضع المعتاد الجديد والتعايش معه، لكنه كشف في الوقت نفسه على أن ما جرى القيام به في شرق المتوسط لم يكن كافيًا على الرغم من الجهود التي بذلت.

وقبل أسبوع، قال تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن بلدان أوروبا، تواجه ارتفاعا في حالات الإصابة بكورونا، أكثر 3 مرات مما كان عليه الوضع، وقت ذروة انتشاره في مارس الماضي.

وقالت وكالة "رويترز"، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا زادت بأكثر من المثلين في أقل من 10 أيام، متجاوزة 200 ألف إصابة يوميا للمرة الأولى، الخميس، مع رصد عدد من دول جنوب أوروبا أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد هذا الأسبوع.