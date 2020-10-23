روسيا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا منذ بداية الجائحة

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة، 17340 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وحذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من مغبة أن الموجة الثانية من فيروس كورونا في العالم قد تكون أقوى من الأولى.

وأضافت، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أمس، أن "الموجة الثانية على ما يبدو تنذر بأن تكون أقوى وأكثر خطورة من الأولى، نحن نتحدث عن الوضع العالمي، النمو الهائل في الإصابات منتشر على نطاق واسع".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن السلطات الروسية لا تعتزم فرض قيود صارمة بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه ليس لدى الحكومة الروسية أي خطط لذلك.

وأوضح أن معدل الوفيات جراء عدوى فيروس "كوفيد-19" في البلاد ارتفع مقارنة بفصل الربيع، وهذا يعود إلى التسجيل الدقيق لأسباب الوفاة، في حين انخفض معدل الوفيات العامة في روسيا مرتين.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أن التجارب السريرية لثالث لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، والذي جرى تطويره في روسيا، ستنتهي بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وخلال اجتماع عقده الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع أعضاء الحكومة، توقعت المسؤولة أنه في حال نجاح المرحلتين الأولى والثانية من التجارب الجارية حاليا في مدن نوفوسيبيرسك وسان بطرسبورج وكيروف، سينضم اللقاح الثالث، الذي طوره مركز تشوماكوف العلمي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى اللقاحين الأولين هما "سبوتنيك-V" المطور من قبل مركز "جاماليا"، واللقاح الذي طوره مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الأحيائية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".