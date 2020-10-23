لقاح "الإنفلونزا" يسبب الوفاة في كوريا الجنوبية.. والسلطات تحقق

دعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سي كيون، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق شامل في وفاة أشخاص بعد تلقيحهم ضد الإنفلونزا الموسمية.

وقال "تشونج" في اجتماع بالمقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة: "أقدم تعازي الحارة للأسر المكلومة، على السلطات أن تحقق بدقة في العلاقة السببية بين اللقاح والوفيات، وأن تنشر التطور بشفافية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشار إلى أن الجمهور لا يزال متوترا على الرغم من إنكار الخبراء للعلاقة بين الوفيات ولقاح الإنفلونزا، داعيا الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى "التشاور عن كثب مع الخبراء وبذل قصارى جهدها لاتخاذ الإجراءات الكافية والشرح بسرعة حتى يتمكن الناس من تلقي التطعيمات دون قلق".

وأكدت حكومة كوريا الجنوبية يوم الخميس استمرار برنامج التحصين رغم الوفيات المشتبه بها، بينما تضغط البلاد من أجل خطة لقاح الإنفلونزا المجاني لحوالي 19 مليون شخص، للحد من انتشار الوباء.

وظهرت مخاوف بشأن لقاحات الإنفلونزا لأول مرة يوم الجمعة الماضي بعد وفاة فتى يبلغ من العمر 17 عاما في مدينة إنتشون الساحلية الغربية، بعد يومين من تلقيه بلقاح الإنفلونزا، جرى الإبلاغ عن وفيات مماثلة، معظمها بين كبار السن المصابين بأمراض كامنة.

وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية، في موجز صحفي وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إنها تلقت 353 حالة حول الآثار الجانبية لتطعيم الإنفلونزا خلال العام الجاري بما فيها حالة وفاة واحدة، وإنها تجري تحقيقا لمعرفة سبب الوفاة.

وذكرت الوكالة أن المتوفى مراهق يبلغ 17 عاما من مدينة إنتشون غرب سول، مضيفة أنهم يسعون لمعرفة سبب الوفاة من خلال تشريح الجثة ثم ستجري تحقيقا حول المعلومات الإضافية.