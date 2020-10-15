كوريا الجنوبية تسجل 110 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجل مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحالة وفاة واحدة ناجمة عنه، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المركز، في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات الجديدة بكورونا في البلاد كسر مرة جديدة حاجز الـ100 إصابة بسبب اكتشاف إصابات جماعية في مدينة بوسان ومنطقة سول العظمى، ما رفع إجمالي حالات الاصابة إلى 24 ألفا و988 حالة.

وأضاف المركز: "أن حصيلة الوفيات من جراء الفيروس في كوريا الجنوبية وصلت حتى الآن إلى 439 حالة، فيما بلغ عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة أو الحرجة 82 مريضا بتراجع 3 أشخاص عن اليوم السابق، ووصل عدد حالات الشفاء إلى 23 ألفا و82 حالة بزيادة 52 حالة عن اليوم السابق".

وخفضت الحكومة الكورية الجنوبية، الأحد الماضي، مستوى التباعد الاجتماعي من المستوى الثاني إلى المستوى الأول، فيُسمح الآن للمرافق عالية الخطورة، مثل النوادي وغرف الكاريوكي والحانات ومطاعم البوفيه في جميع أنحاء البلاد بالعمل على نحو طبيعي. ومع ذلك، يتعين على هذه الأماكن اتباع تدابير الوقاية من العدوى، بما يشمل فرض ارتداء الكمامات، والاحتفاظ بسجلات الدخول.

مع ذلك، حذرت السلطات الصحية من أن البلاد يمكن أن تصبح أكثر عرضة لموجة جديدة من الكورونا خلال فصل الشتاء، داعية المواطنين إلى الامتناع عن الرحلات الخريفية الطويلة التي تهدف إلى الاستمتاع بالمناظر الطبيعية في الخريف، لاحتواء انتشار كورونا.