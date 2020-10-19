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محمود مسلم

كوريا الجنوبية تعلن وفاة مراهق بعد يومين من تطعيم الإنفلونزا

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أ ش أ
09:39 ص | الإثنين 19 أكتوبر 2020
مصاب بالإنفلونزا

مصاب بالإنفلونزا

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، وفاة مراهق، بعد يومين من تطعيم الإنفلونزا في مدينة إنتشون غرب العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية، في موجز صحفي وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إنها تلقت 353 حالة حول الآثار الجانبية لتطعيم الإنفلونزا خلال العام الجاري بما فيها حالة وفاة واحدة، وإنها تجري تحقيقا لمعرفة سبب الوفاة.

وذكرت الوكالة أن المتوفي مراهق يبلغ 17 عاما من مدينة إنتشون غرب سول، مضيفة أنهم يسعون لمعرفة سبب الوفاة من خلال تشريح الجثة ثم ستجري تحقيقا حول المعلومات الإضافية.

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