بريطانيا ترصد حدة تفشي كورونا من "الصرف الصحي"

أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، أن آثار مرض "كوفيد-19" يمكن رصدها بنجاح في مياه الصرف الصحي، مما يساعد في تنبيه مسؤولي الصحة مبكرا بشأن حالات التفشي المحلية للفيروس.

وجرى تدشين هذا المشروع في يونيو في بادئ الأمر، وأثبت الآن أنه من الممكن رصد جزئيات من المادة الجينية للفيروس في مياه الصرف الصحي، مما يوضح إن كانت هناك زيادة في حالات الإصابة في مجتمع محلي أو مؤسسة ما وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وقالت الحكومة إن هذا سيتيح لمسؤولي الصحة رصد حالات التفشي الكبيرة خاصة عندما لا تكون الأعراض ظاهرة على حاملي الفيروس، وبالتالي حث الناس على الخضوع لفحص أو اتخاذ تدابير وقائية.

وقال وزير البيئة، جورج يوستيس: "إنها خطوة مهمة نحو توفير صورة أوضح لنا بشأن معدلات العدوى على المستويين الوطني والمحلي، لا سيما في المناطق التي قد يكون بها عدد كبير من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض وبالتالي لا يسعون لإجراء فحوصات".

وذكرت الحكومة أن مشروع فحص مياه الصرف يعمل بنجاح في جنوب غرب إنجلترا وتم تمديده الآن ليشمل 90 موقعا لمياه الصرف تغطي 22 بالمائة من إنجلترا، وأضافت أنها تسعى لتوسيع نطاقه مستقبلا.

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في أوروبا زادت بأكثر من المثلين في 10 أيام، متجاوزة 200 ألف إصابة يوميا للمرة الأولى، الخميس، مع رصد عدد من دول جنوب أوروبا أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد هذا الأسبوع.

وأعلنت أوروبا عن 100 ألف إصابة في يوم واحد، لأول مرة في 12 أكتوبر.

وسجلت أوروبا حتى الآن حوالي 7.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 247 ألف حالة وفاة، حسب إحصاء "رويترز".

ورصدت دول أوروبية مثل إيطاليا والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة، أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، الخميس.

وتسجل أوروبا كمنطقة حالات إصابة يومية أكثر من الهند والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعة، ويرجع سبب هذه الزيادة في جانب منه إلى إجراء اختبارات أكثر بكثير من تلك التي أجريت في الموجة الأولى من الجائحة.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا، حوالي 41.4 مليون حالة والوفيات نحو 1.1 مليون حالة.