  بريطانيا تعيد نشر قواتها في كينيا يناير المقبل

أعلنت السفارة البريطانية في كينيا، أن الجيش البريطاني سيعيد نشر قواته في كينيا، لاستئناف برنامجها التدريبي هناك تحت إشراف وحدة تدريب الجيش البريطاني في كينيا (باتوك)، بعد استدعاء هذه الوحدة للأراضي البريطانية، في شهر مارس الماضي بسبب، فيروس كورونا المستجد .

وقال جوليوس كورت، نائب المفوض السامي البريطاني في كينيا: "لقد عاد بعض الموظفين بالفعل لأننا رأينا انخفاضا في أعداد الإصابات بفيروس (كوفيد ـ 19)، لذلك نعلن استعدادنا لاستئناف التدريب مع شركائنا في قوات الدفاع الكينية".

ووفقا للبيرجادير مارك ثورنهيل، مستشار الدفاع في السفارة البريطانية، فإن مهام تدريب وحدة (باتوك) في نانيوكي الكينية سيستأنف رسميا في شهر يناير 2021، بوصول القوات البريطانية لكينيا .

وكان تفشي فيروس كورونا المستجد في وقت سابق من هذا العام، دفع الحكومة البريطانية إلى إجلاء قواتها وعائلاتهم من مدينة نانيوكي الكينية لحمايتهم من هذا الفيروس.

يذكر أن كينيا وبريطانيا، نفذتا على مدار العامين الماضيين 10 تدريبات مشتركة، بين قوات الدفاع الكينية والجيش البريطاني، وشارك فيها 1500 جندي كيني.

و تخطى عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم، حاجز الـ40 مليون حالة، بحسب إحصاء أجرته وكالة "رويترز"، الاثنين، في الوقت الذي يدعم فيه قدوم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، موجة جديدة من انتشار الوباء.

وتجاوز عدد الوفيات بالفيروس حول العالم مليونا ومئة ألف حالة، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات، بأكثر من 8 ملايين إصابة، ثم الهند بأكثر من 7 ملايين، يتبعها البرازيل بأكثر من 5 ملايين.

وتستحوذ أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية على حوالي 47.27% من عدد الإصابات عالميا، واحتاج الوباء 32 يوما فقط للقفز من 30 مليون حالة إلى 40 مليون إصابة، مقارنة مع 38 يوما استغرقها للصعود من 20 إلى 30 مليون إصابة، و44 يوما بين عشرة و20 مليون حالة، بينما احتاج ثلاثة أشهر كاملة للوصول إلى أول عشرة ملايين إصابة، منذ ظهور العدوى أول مرة بمدينة ووهان الصينية، مطلع يناير الماضي.

وسجل الفيروس قبل أيام رقما قياسيا، في عدد الإصابات اليومية على مستوى العالم، بلغ أكثر من 400 ألف إصابة.