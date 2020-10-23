عاجل.. البحرية المصرية تنقذ مركبا يرفع العلم التركي بعمق البحر المتوسط

أنقذت القوات البحرية المصرية أحد المراكب التي ترفع العلم التركي في عمق البحر الأبيض المتوسط بعد إصداره إشارة استغاثة الساعة الثانية عشر ظهر، أمس، تفيد بحدوث عطل فني مفاجىء به على بعد 270 كم شمال مدينة سيدي براني.

وصدرت الأوامر على الفور بدفع الفرقاطة المصرية "الظافر" لموقع الحدث، وجرى نقل جميع الركاب على متن الفرقاطة المصرية.

كانت المركب التي ترفع العلم التركي تقل 57 شخصا، بإجمالي 48 رجلا، و6 سيدات، و3 أطفال، منهم 31 فردا عراقيا، و23 إيرانيا، وتركيين، ومصري.

وجرى سحب المركب العاطلة ورسوها صباح اليوم على رصيف قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب، وجرى تقديم العلاج الطبي اللازم وجميع الاحتياجات الإدارية لجميع الركاب، وسيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة.