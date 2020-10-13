القوات المسلحة تخرج الدفعة 158 من معهد ضباط الصف المعلمين

احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة (158) من معهد ضباط الصف المعلمين، وذلك فى إطار احتفالات القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر.

وبدأت مراسم الاحتفال بالعرض الرياضي والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس بمشاركة أكثر من 4700 مقاتل من طلبة المعهد، وتضمن العرض تقديم الطلبة عرضاً للمهارات البدنية والاشتباك وفنون القتال المتلاحم، والتى تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل.

واستعرض الطلبة مهاراتهم في فنون الاشتباك والدفاع عن النفس وعبور الموانع الثابتة والمتحركة والمشتعلة، وكذلك مهارات الكاراتية والكونغ فو والملاكمة، والتى أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من قوة بدنية ومهارة عالية تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

وتلى ذلك عرض الموسيقات العسكرية التى قدمت عرضاً متميزاً أظهر ما يتمتع به الطلبة من درجة عالية من الكفاءة، حيث قدموا تشكيلات حركية لعمل لوحات فنية أظهرت مدى التوافق الحركي والدقة في العزف من الحركة، كما قدموا عروضاً لمجموعة من المعزوفات الموسيقية والأغانى الوطنية التى عبرت عن القوة والإنضباط التى تتمتع به العسكرية المصرية.

وفى الختام وبأداء متميز وإنضباط عسكرى راقٍ، قدمت مجموعات من الطلبة وخريجوا معهد ضباط الصف عرضاً عسكرياً يتقدمهم حملة الأعلام.

وفى لمسة وفاء، رفرفت صور لرموز من شهداء الوطن الأبرار فى ساحة العرض الذين ضحوا بأنفسهم وامتزجت دمائهم الذكية بثرى مصر المقدس لتفوح منه النسائم العطرة، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل وعرفاناً بتضحيات شهدائها الأبرار.