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محمود مسلم

روسيا: لقاح كورونا يظهر نتائج جيدة في اختبارات ما بعد التسجيل

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أ.ش.أ
12:52 م | الجمعة 23 أكتوبر 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" يظهر نتائج جيدة في اختبارات ما بعد التسجيل.

وأشار موراشكو، خلال منتدى "دور الأحزاب السياسية المسؤولة في مكافحة عواقب الجائحة"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة، إلى زيادة إنتاج اللقاح "اليوم على قدم وساق"، فضلا عن أن "نتائج زيادة الإنتاج مثيرة للإعجاب".

وفي سياق متصل، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأول الأربعاء، عن شروط توريد روسيا لقاحا ضد فيروس كورونا إلى دول أخرى.

وقال بوتين - في اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال - "إن روسيا مستعدة لتزويد الشركاء الأجانب بلقاح ضد فيروس كورونا، لكن يجب أن يتم الإنتاج في المنشآت الخاصة بهم".

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