الإسكندرية تستعد لانتخابات النواب بـ636 مقرا و6 لجان عامة

استعدت المقار الانتخابية في الإسكندرية، لبدء العملية الانتخابية في المرحلة الأولى، حيث جرى توزيع 4 ملايين و67 ألف و901 ناخبًا، على 6 لجان عامة، و636 مركزا ومقرا انتخابيا، و‏1160 لجنة فرعية.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إن الانتخابات تمر في ظل جانحة فيروس كورونا، لذلك العمل مضاعف ويجري تطهير المقار الانتخابية يوميًا، بالاضافة إلى بذل مجهود عالى من كافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة لنجاح العملية الانتخابية.

وأضاف "الشريف"، لـ"الوطن"، أن غرفة العمليات منعقده بالديوان العام، لكل المديريات وشركات المرافق، والتواجد للأحياء ميدانيا على مدار الساعة، قبل وأثناء فترة الانتخابات، وحتى إعلان النتيجة، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية، ومدى الإقبال على اللجان، واستقبال كل البلاغات من المواطنين، ورصد أى مخالفات أو شكاوى خلال فترة الانتخابات والإسراع في حلها.

وأوضح أنه تم مراجعة الإجراءات والتجهيزات التي تم تنفيذها بنطاق محافظة الإسكندرية، ومنها تجهيز المقرات والمراكز الانتخابية، لافتا إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالإسكندرية، والجهات الأخرى المشاركة.

وأكد محافظ الإسكندرية توفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، والأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، واتباع اشتراطات التباعد، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان الفرعية بالمراكز الانتخابية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء أثناء انعقاد اجتماع مع جميع الأجهزة التنفيذية المعنية، بالمرور على مواقع اللجان حتى انتهاء العملية الانتخابية، مع مراجعة موقف النظافة والمخلفات والإشغالات، بالقرب من لجان التصويت، وتلافي وجود أي تجمعات للمياه، ومراجعة الإضاءة العامة خلال الفترات المسائية، وكذا إنشاء غرفة عمليات بكل حي، والتنسيق مع شركات المرافق على مدار 24 ساعة، مع قيام شركة الكهرباء، بتدعيم الأحياء بأطقم للتدخل السريع، متواجدين داخل الحي بالإضافة إلى فرق متنقلة.

وفيما يخص بتكليفات المحافظ لشركات المرافق والخدمات فجرى التشديد على قيام شركة توزيع الكهرباء بتنفيذ خطة عدم انقطاع التيار الكهربي عن المراكز الانتخابية وتوفير تغذية من المحطات البديلة في حالة أي حدث عرضي، ورفع درجة الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة، كمصدر تغذية بديل لمواجهة أي أزمة والتنسيق مع الأحياء من خلال فرق الطوارئ.

والتأكيد على قيام شركة الكهرباء بتأمين اللجنة العامة بعمل مغذيات بديلة، وكذا قيام شركات المرافق (الصرف الصحي والغاز والاتصالات) بتفعيل غرفة العمليات وتوفير أطقم للتدخل السريع عند الاحتياج.

وفيما يخص القطاع الصحي فتم توفير عددا من الكراسي المتحركة للجان لمساعدة كبار السن والمرضى، فضلا عن التشديد على رفع درجة الاستعداد بالإسعاف والمستشفيات المخصصة لتأمين عملية الاقتراع، مع توفير عدد من الأسرة اللازمة بالمستشفيات لمواجهة أي حدث مع قيام مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفيات جامعة الإسكندرية ومستشفيات القوات المسلحة في حالة الضرورة.