بالرقم القومي.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب

تنطلق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بالداخل بعد غد السبت، حيث تُجرى الانتخابات في دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

كيف تعرف لجنتك الانتخابية المقررة للناخب لإدلاء صوته؟.. تجيب الوطن على هذا السؤال في السطور التالية.

يمكن للناخب الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والاستعلام عن بياناتك، والمطلوب فقط هو إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا، في الخانة الوحيدة الموجودة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وتظهر لك بعدها جميع البيانات اللازمة للإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقائمة.

للدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات اضغط هنــا.

ثم يعرض موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إدخال الرقم القومي والضغط على "استعلم"، العديد من البيانات وهي: بيانات المركز الانتخابي والمحافظة والمركز التابع له ورقم اللجنة الفرعية وعنوان اللجنة وتاريخ التصويت (موعد إجراء الانتخابات) ورقم الناخب في الكشوف والدائرة الفردي ودائرة القائمة.

للدخول ومعرفة البيانات اللازمة للادلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، يمكن الضغط هـنـــــا، واتبع الخطوات.

انطلاق المرحلة الأولى من الماراثون الانتخابي لمجلس النواب

وتنطلق المرحلة الأولى للماراثون الانتخابي لمجلس النواب، بعد غد السبت، بالداخل، حيث تجرى في دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.

وبالنسبة لنظام القائمة، حدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 4 محاكم ابتدائية على مستوى الأربع دوائر المخصصة لهذا النظام لتلقي طلبات الترشح وهي:

- الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وخصص لها 42 مقعدًا وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا، تتلقى لجنة المتابعة بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.