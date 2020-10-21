300 قاض يصلون الأقصر لمتابعة انتخابات مجلس النواب

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء بمطار الأقصر الدولي، وصول 300 قاضيا لمتابعة انتخابات مجلس النواب بالمحافظة.

وكان المستشار أسامة إبراهيم، رئيس محكمة الأقصر، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، قال أمس، إن وفدا قضائيا يضم 300 قاض يصل غدا الأقصر، لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020.

ويصل عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر لـ833557 ناخبًا، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية 201.

وشهدت قائمة محافظة الأقصر الانتخابية إحدى محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات والمقرر أن يمثلها عدد من أعضائها في مجلس النواب بداية من العام الجاري وحتى 5 أعوام مقبلة، العديد من التغيرات التي طرأت عليها، خاصة بعدما انتهت مدة تقديم التنازلات عن الترشح لانتخابات مجلس النواب، حيث تنازل مرشحان اثنان من الأقصر، كما جرى استبعاد 6 مرشحين لعدم استيفاء أوراقهم ورفض الطعون المقدمة من 5 منهم، ليصل إجمالي المرشحين النهائي إلى 75 مرشحًا على الدوائر الـ3 بالمحافظة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب الجديد على مرحلتين، حيث تضم كل مرحلة عددا من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التي تضمها كل مرحلة.

وفي هذا الإطار نستعرض كل المعلومات التي تريد معرفتها عن المرحلة الأولى، والمحافظات التي تتضمنها ومواعيد إجراء الانتخابات بها في الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا.

محافظات المرحلة الأولىالانتخابات ستكون على مرحلتين الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

مواعيد انتخابات المرحلة الأولىالانتخابات ستكون على مرحلتين، حيث تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات في الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولىتكون جولة الإعادة في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.