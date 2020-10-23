لافتات وجولات ميدانية وسوشيال.. منافسة ساخنة بين المرشحين بالجمالية

بدأ جميع المرشحين بالدائرة الـ 12 "الجمالية" في الدعاية الانتخابية بالتزامن مع بداية الموعد المحدد لبدء الدعاية بالمرحلة الثانية من الانتخابات الاثنين الماضي، سواء من خلال تعليق اللافتات بمختلف الطرق والشوارع، أو الاجتماعات والجولات الميدانية، أو الدعاية عن طريق استغلال السوشيال ميديا.

المرشح "حسام زكي" والذي أعلنت أمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تأييدها له خلال الأسبوع الماضي، وخلال الأيام الثلاثة الماضية وتحديدًا منذ بدء فترة الدعاية بالمرحلة الثانية، كثف "حسام" من جولاته بين الناخبين.

واستمع "زكي" خلال جولاته إلى مشاكل أهالي الدائرة وتقديمه للوعد بحلها، ومنها زيارته لجمعية الفيوم بمنشأة ناصر، وجولة أخرى في باب الشعرية، كما اجتمع مع شباب منطقة باب الشعرية أول أمس في جلسة تعارف بين الطرفين ودار النقاش بينهم حول أهمية وتمكين دور الشباب تجاه مجتمعهم، ومن الناحية الخدمية ساهم "حسام" في تركيب أبواب حديدية لمدرسة النصر التجريبية بباب الشعرية.

أما "منى جاب الله" النائبة الحالية عن أقسام الجمالية ومنشأة ناصر، والمرشحة بشكل مستقل هذه المرة، فنشرت مقطع فيديو خاص لها عبر صفحتها الرسمية على "الفيس بوك" قدمت من خلاله نفسها لكافة المتابعين من أهالي الدائرة مع عرض أهم الإنجازات التي قدمتها كنائبة بالبرلمان لصالح الأهالي على مدار السنوات الخمس الماضية.

وبخلاف الجلسات المستمرة مع الأهالي والعائلات على مستوى الدائرة الثانية عشر، التي يعقدها النائب الأسبق "حيدر بغدادي" منذ الإعلان عن ترشحه، إلا أنه استخدم السوشيال ميديا في استعراض أهم الخدمات التي قدمها لأهالي الدائرة، بالإضافة إلى القضايا الهامة التي عمل عليها ويأتي من أهمها قضية أكياس الدم الفاسدة الشهيرة، كما واصل المرشح محمد المنصوري، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، جولاته وجلساته مع أهالي الدائرة الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم.

وتضم دائرة "الجمالية" أقسام "منشأة ناصر والجمالية وباب الشعرية والموسكي"، ويتنافس خلالها 16 مرشحًا على مقعد واحد مُخصص للدائرة.