بسبب الميراث.. مصرع شاب طعنا بسكين على يد شقيقه الأكبر بالغربية

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه طعنًا بأداة حادة "سكين" على يد شقيقه الأكبر بسبب خلافات عائلية بقرية ميت يزيد بمركز السنطة في محافظة الغربية، وتم نقله بسيارة إسعاف جثة هامدة إلى المستشفى.

كان اللواء هاني مدحت مساعد الوزير لأمن الغربية تلقي إخطارًا من شرطة النجدة بمقتل شاب يدعي "خليل البسيوني شاهين" 17 سنة بعد مشاجرة بينهما انتهت بمقتل الأول بسبب خلافات عائلية.

انتقلت على الفور قوة من مباحث المركز حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه ويدعى "إمام" 28 عامًا حيث قام بطعنه بالسكين بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما مشاجرة انتهت بقيام الثاني بطعن شقيقه بالسكين.

تم نقل الجثة لمستشفى طنطا الجامعي، وتحرر المحضر اللازم وجرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الحادث.

وأفاد شهود عيان من أهالي قرية ميت يزيد أن المشاجرة التي اندلعت أحداثها بين الشقيقين جاءت بسبب خلافات عائلية على الميراث فضلا عن خلافات مع والدتهما وبعض أقاربهما بذات القرية، وهو ما أربك مسار الحياة بين أفراد الأسرة وتسبب في وفاة أحدهم.

كلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.