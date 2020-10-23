خاص.. التعليم تؤكد: تأجيل السنة الدراسية بسبب كورونا ليس رسوبا

أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن تأجيل السنة الدراسية الحالية للعام المقبل لجميع الطلاب بالمراحل المختلفة لن يُحتسب رسوبًا، وذلك مثلما حدث مع طلاب الثانوية العامة في العام الدراسي الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث خُير الطلاب ما بين تأجيل السنة الدراسية بالكامل أو تأجيل أداء الامتحانات للدور الثاني، مع احتساب درجات الطالب في جميع الامتحانات كاملة.

وكشفت "الوطن" بالأمس كافة التفاصيل المتعلقة باستعدادات وزارة التربية والتعليم لتطبيق نظام جديد خلال الفترة المقبلة، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد وقلق وخوف الجميع من انتشاره بين الطلاب، ويتيح النظام الجديد للطالب 3 أنظمة يحق للطالب الاختيار فيما بينها، ويأتي تأجيل السنة الدراسية بالكامل أحد تلك الخيارات المطروحة.

ومن ضمن السيناريوهات الأخرى المطروحة أمام كافة الطلاب، هي إرسال رغبته للإدارة التعليمية التابع لها بموافقته لتحويله إلى نظام المنازل خلال العام الدراسي الحالي، على أن يتلقى دروسه ومحتوى المنهج من خلال الدروس ومنصات التعليم عن بُعد، والدروس الأون لاين، بالإضافة إلى القنوات التعليمية عبر التليفزيون واليوتيوب، فيما يقتصر ذهاب الطالب إلى المدرسة من أجل تلقي مجموعات التقوية فقط.

وكان الخيار الأخير بين الـ 3 أنظمة أن يظل الطالب على النظام الحالي والمتبع حاليًا والمتنوع بين الحضور بالمدرسة ودروس الإنترنت.

وأضاف المصدر أن النظام الجديد ما زال في المرحلة النهائية من البحث والدراسة، وعند الانتهاء منه والاستقرار على تفاصيله وشكله النهائي سيجري إرساله إلى جميع الإدارات التعليمية، والتي سترسل فيما بعد القرار إلى كافة المدارس التي تتبعها، ثم بدء تنفيذ النظام الجديد على جميع المدارس على مستوى محافظات الجمهورية.

وبدأ العام الدراسي الجديد والاستثنائي بسبب انتشار فيروس كورونا السبت الماضي، وسط تخوف بعض الأهالي وأولياء الأمور من إصابة أبنائهم بالفيروس، وطبقت وزارة التربية والتعليم العديد من الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة وصحة جميع الطلاب.