"أصحاب المدارس الخاصة": قرار تأجيل العام الدراسي الجديد في يد الدولة

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن هناك بعض الفئات التي ستُستثنى من دفع المصروفات الدراسية في مواعيدها، مثل أبناء العاملين في السياحة حيث يمكن تأجيلها، ولكن أبناء العاملين بالدولة يحصلون على مرتباتهم كاملة، "المدارس الخاصة مش تجارة ولكن رسالة تعليمية".

وأضاف "علام" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة DMC، ويقدمه الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، أنه يوجد لائحة في كل مدرسة يحدد فيها ميعاد سداد الأقساط المدرسية في كل مدرسة، لافتًا إلى أن الدراسة توقفت 15 مارس الماضي، وأجريت الامتحانات العملية في أبريل الماضي، نظرًا لقصر الفصل الدراسي الثاني.

وأشار إلى أن المدارس الخاصة مؤسسات تعليمية قائمة وعليها التزامات، وكل مدرسة تطلب المصروفات حسب اللائحة الخاصة بها، مؤكدًا أن الدولة هي من ستقرر ما إذا كان سيتم إلغاء الفصل الدراسي الأول في العام المقبل بسبب فيروس كورونا أم لا، وليس المدارس الخاصة، "هل العام الدراسي بيتاخد بالقطعة؟ دي مش حضانة أهلية، يعني لو الطالب راح المدرسة شهرين أدفع أد إيه؟ ده عام دراسي يعني الطالب ينتقل من سنة لسنة".

وتابع: "احنا عندنا مشكلة واحدة بس في كي جي 1 وكي جي 2 وأولى ابتدائي، اللي التقديم لهم هيبدأ 1 يونيو، وكل مدرسة لها كثافة محددة، فبنقول لولي الأمر لو ابنك معانا في التلات سنين دي ادفع جزء من المصروفات كضمان جدية مواصلات ابنك في المدرسة، لأن لو ابنه مش هيبقى موجود في المدرسة أنا هاخد واحد مكانه لأن كثافتي محددة".