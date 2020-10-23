نصائح يجب اتباعها عند سقوط أمطار غزيرة.. البعد عن أماكن تجمع المياه

بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، والتقلبات الجوية التي تشهدها معظم محافظات مصر، وفق ما نوهت عنه الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة، قد يتعرض الكثيرون إلى عدد من الحوادث التي قد تودي بحياتهم.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، عددا من النصائح لسكان الدور الأخير بالعقارات والسائقين وللمواطنين بشكل عام، خلال تواجدهم بالطرقات تجنبا للتعرض للصعق الكهربائي، كالتالي:

نصائح لسكان الدور الأخير

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددًا من النصائح لسكان الدور الأخير لتجنب التعرض للماس الكهربائي خلال سقوط الأمطار، كالتالي:

1- تجنب ملامسة الفيش بأيدٍ مبللة.

2- فصل كافة المفاتيح والأجهزة الكهربائية.

3- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية أو إنارة الشقة إلا بعد التأكد من عدم وجود مياه فوق سطح الشقة وداخلها.

4- التأكد من عمل ممر "مزراب" لتصريف المياه فوق سطح العقار حتى لا يتم تسريب المياه للتوصيلات الكهربائية.

نصائح للسائقين خلال سقوط الأمطار

- قلل من سرعة السيارة، فسقوط الأمطار قد يتسبب في أخذ وقت طويل حتى تستطيع تعديل سرعة السيارة مرة أخرى.

- حاول أن تبقى في وسط الطريق، لأن الأمطار تتجمع أكثر على جانبي الطريق.

- تحكم في عجلة القيادة جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا، مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

- تأكد من سلامة "مسَّاحات" المطر الموجودة في السيارة.

- تحقق من أن المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية تعمل على نحو سليم أثناء القيادة وإبقائها تعمل حتى في النهار.

- ضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- حافظ على ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة.

- عليك فحص الإطارات الخاصة بسيارتك، والتأكد من أنها غير مستهلكة حتى تتجنب عدم ثبات السيارة في أثناء القيادة.

- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل، حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

- احرص على عدم تكون بخار المياه على زجاج السيارة الأمامي، من خلال فتح النوافذ أو تشغيل مكيف الهواء في حال تجمع البخار على الزجاج.

وعند وجود أعطال أو حوادث يرجي الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

نصائح للمواطنين عند التواجد خارج المنزل خلال سقوط الأمطار

- يجب تجنب التواجد في الأماكن التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، لإتاحة الفرصة أمام الجهات المعنية بالتحرك السريع والتصرف.

- عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو تحت لوحات الإعلانات، نتيجة سرعة الرياح، وأن يكون هناك حرص شديد في التحركات.

- التحركات في الشوارع وعلى المحاور الرئيسية تكون في أضيق الحدود وللضرورة القصوى فقط.

- على المواطنين من كبار السن، ومصابي أمراض الحساسية والجهاز التنفسي، عدم الخروج أثناء فترة هبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة، وحال الاضطرار للخروج يفضل ارتداء الكمامات.

- تجنب أعمدة الإنارة والابتعاد عنها قدر الإمكان تجنبا للإصابة بالصعق الكهربائي.