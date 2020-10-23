الأرصاد: موجة الطقس السيئ مستمرة حتى الأحد ولن تؤثر في القاهرة

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي مستمرة حتى يوم الأحد المقبل، وذلك وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية والذي أكد أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ستكون على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وهو ما حدث بالفعل خلال اليومين الماضيين.

وأشارت "إيمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية"، إلى أن عدة محافظات بالسواحل الشمالية مثل الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومناطق أخرى، شهدت أمطارا غزيرة ورعدية، بداية من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس.

وأضافت إيمان شاكر، أنه وفقا للصور التي التقطتها الأقمار الصناعية تستمر السحب على تلك المناطق، وسيتواصل سقوط الأمطار اليوم، شارحة أن محافظة القاهرة متوقع لها اليوم سقوط أمطار خفيفة بنهاية اليوم، وتسقط على مناطق دون أخرى، وهي أمطار خفيفة وغير مؤثرة.

وكشفت وكيل هيئة التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار مستمرة يومي السبت والأحد على السواحل الشمالية والوجه البحري، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على القاهرة، ولكن بالنسبة للقاهرة ستكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة الشدة ولا تدعو للقلق.