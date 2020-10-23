ضبط العريس وحماه.. طلق ناري في فرح بشبرا يصيب طفلة بـ"العمى"

شهدت منطقة شبرا الخيمة ضحية جديدة من ضحايا إطلاق الأعيرة النارية بالأفراح، حيث تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط المتهم في إصابة طفلة بالعمى نتيجة تعرضها لشظايا عيار ناري أطلقه أحد الأشخاص احتفالا بالزفاف.

تم ضبط العريس ووالد زوجته لسؤالهما حول الواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بطلب تحريات المباحث والتحفظ علي شريط فيديو الفرح لتحديد مرتكب الواقعة والاستعلام عن حالة المصابة، وعرضها علي الطب الشرعي لتحديد ملابسات الواقعة وحجم الإصابة وأضرارها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من قسم شرطة شبرا الخيمة بوصول طفلة تبلغ من العمر 12 سنة، أصيبت بالعمى نتيجة إصابتها بشظايا عيار ناري.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن أحد الأشخاص أطلق عيارًا ناريًا احتفالا بحفل زفاف، أقيم في أحد الشوارع، فخرجت شظايا أصابت طفلة بعينها فقدت على أثرها البصر، كما أصيب طفل آخر.

وألقى رجال المباحث القبض على العريس ووالد زوجته، وحرر محضر بالواقعة، وتكثف جهودها لضبط المتهم، وتولت التحقيق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تشكل فريق بحث بإشراف اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قاده اللواء حاتم حداد ممدير إدارة البحث الجنائي، وجارِ فحص فيديو الفرح لتحديد مطلق النار لضبطه وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

يذكر أن الحادث ليس الأول الذي تشهده المحافظة، فقد شهدت مدينة بنها منذ عدة شهور مصرع فتاة وإصابة شقيقتها نتيجة إطلاق أعيرة نارية في أحد الافراح مما تسبب في خروج طلق ناري بالخطأ أصاب الفتاة وشقيقتها فلفظت أنفاسها في الحال، بينما أصيبت شقيقتها بطلق ناري أصابها بإصابات بالغة وما زالت تخضع للعلاج فيما جري ضبط المتهم بالواقعة وإحالته للمحاكمة بتهمة حيازة سلاح غير مرخص والقتل والإصابة.