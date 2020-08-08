طلق ناري ينهي حياة طفل في فرح بالدقهلية

توفي طفل في الدقهلية اليوم، متأثرا بإصابته بطلق ناري أثناء حضوره أحد الأفراح في قرية "الشبول" دائرة مركز المنزلة، وتمكنت مباحث المركز من إلقاء القبض على المتهم.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنزلة، بورود بلاغ من مستشفى المنزلة المركزي يفيد بوصول الطفل عبدالرحمن أحمد النقيب، 11 سنة مصابا بطلق ناري، وجرى تحويله لمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة وتوفي هناك.

وانتقلت مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء وجود الطفل في قرية "الشبول" أطلق "رزق م. م" مقيم بالقرية طلقات نارية من بندقية آلية كانت بحوزته، ابتهاجا بالفرح، فأصاب الطفل.

وأكد أهالي القرية أن الطفل يتيم، وذهب إلى الفرح ليبتهج مع الأهالي إلا أنه أصيب ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وتمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن بعد ذلك.