انطلاق مبادرة "يلا نعمر بلدنا" لخلق فرص عمل لشباب أسوان

انطلقت بأسوان مبادرة "يلا نعمر بلدنا" لريادة الأعمال المجتمعية التي تهدف إلى تسهيل ريادة الأعمال الاجتماعية في أسوان والمناطق الريفية المحيطة بها، من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتستهدف 6 مجتمعات محليه بأسوان، بالتعاون مع مؤسسة نساء الجنوب ومؤسسة معبد للتنمية.

ومن جانبها قالت الدكتورة حمدية عثمان بشير، مدير المبادرة، أن المبادرة تستهدف إرساء سياسات ملائمة لريادة الأعمال المجتمعية وتقديم المشورة والخدمات للشباب والمرأة لتنفيذ مشاريع تنموية جديدة بصورة غير تقليدية، تهدف إلى استغلال تعدد الموارد داخل اسوان خاصة داخل قطاع المجتمع المدني، من خلال تحريك هذه الموارد وتوجيه المجتمع المدني نحو الاستثمار وخلق كيان اقتصادي مستدام.

وأضافت، أننا نسعى من خلال المبادرة إلى تعزيز المبادرات المحلية في المجال الاقتصادي من أجل خلق بيئة حقيقية لريادة الأعمال المجتمعية، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف خلال مرحلتها الأولى تعزيز قدرات 6 منظمات أهلية تدعم ريادة الأعمال المجتمعية للنساء والشباب، بالإضافة إلى توفير الدعم التقني للنساء الشباب من رواد العمل المجتمعي لتنفيذ مشروعات مجتمعية.

وكشفت مدير المبادرة، استراتيجية وخطة العمل التي تتمثل في تكوين فريق عمل كامل لتدريب وتأهيل الشباب والمرأة في مجالات تنفيذ مشروعات ريادة الأعمال المجتمعية بما يعود بالنفع والفائدة للمجتمع، بما يحقق التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والسكان المحرومين.

واستعرضت صافيناز محمد رئيس مؤسسة نساء الجنوب والمشاركين في المبادرة، عدد من المبادرات والمشروعات الناجحة داخل المجتمع الأسواني، والتى من بينها مبادرة السياحة البيئية بقرية غرب سهيل التي نفذها الأهالي بعد تحويل مساكنهم إلى نمط جديد للسياحة البيئية، والتي استحوزت على اهتمام فئة كبيرة من السياحة الوافدة إلى المحافظة، كما تم استعراض مشروعات ومبادرات عمال مناشير المحاجر وخدمة الديلفري ومشروع تربية النعام، ومبادرة لنظافة المدارس من خلال إنشاء شركات للأمن والنظافة، ومشروعات لتعظيم الاستفادة من، الثروة السمكية ببحيرة ناصر، ومشروع السوبر ماركت المنفذ بقرية الاعقاب شمال أسوان.

وطالب المشاركون، بالتوسع في إطلاق المبادرات المجتمعية وتعظيم مشروعات ريادة الأعمال التي يطلق عليها "الاقتصاد غير الرسمي" والذي يستوعب حالياً نحو 3.3 مليون أسرة في مصر، ونحو 700 مليون شخص حول العالم.