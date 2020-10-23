زوجة أب ومبلغ كبير.. لغز تخدير سيدتين في باب الشعرية

في حالة إعياء شديدة وصلت سيدتان إلى أحد مستشفيات باب الشعرية، بعض تعرضهما لعملية تخدير، لتبدأ على الفور الأجهزة الأمنية بالقاهرة، التحرك لفك لغز الواقعة، وتكتشف جريمة خططت لها فتاة وساعدها في التنفيذ شخصان.

وكشفت التحريات أن وراء عملية التخدير طالبة وصديقيها، إذ قررت الفتاة سرقة شقة والدها، ودخلت بشكل طبيعي ودست مخدرا في العصير لأمها وزوجة أبيها، لكن وصول شقيق الأم حال دون سرقة الضحيتين.

واعترفت الطالبة عقب القبض عليها، بأن والدها متزوج من فتاة تصغره بـ20 عاما، وأنها قررت ترك منزل والدها، والإقامة لدى صديقها، طالب، ويرتبطان بعلاقة عاطفية، وخططت لسرقة زوجة والدها لعلمها بأنها تحتفظ بمبالغ مالية كبيرة فى شقتها.

وكانت جهود فرق البحث الجنائى قد توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طالبة مقيمة بدائرة القسم، نجلة زوج المجنى عليها الثانية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لرغبتها فى ترك محل سكنها والإقامة صحبة أحد أصدقائها طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وأكدت الفتاة علمها باحتفاظ المجنى عليها الثانية بمبالغ مالية بمسكنها، فاختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها بأسلوب "التخدير"، بالاشتراك مع الأخير، وفى سبيل ذلك استعانا بصديق المتهم الثانى عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لإحضار كمية من عقار مخدر.

وعقب إنهاء الترتيبات توجهت الفتاة صحبة المتهمين لمحل سكن المجنى عليهما، ووضعت الأقراص المخدرة المشار إليها داخل مشروب "عصير" أعدته للمجنى عليهما، فى محاولة منها لسرقتهما، وعقب فقدانهما الوعى استشعرت حضور شقيق المجنى عليها الأولى، فلاذت بالفرار دون الاستيلاء على أي مسروقات، وتم ضبط المتهمين الآخرين، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمة.