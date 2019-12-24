غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، الفنان حماده هلال متجها إلى باريس، على متن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى هناك.

وحرصت مصر للطيران، على مشاركة حماده هلال احتفالاتها بأعياد الكريسماس داخل مطار القاهرة الدولي، وتم التقاط صورا تذكارية له قبل سفره داخل استراحة مبنى الركاب 3 بالمطار.

وتحتفل مصر للطيران اليوم الثلاثاء، مع عملائها المسافرين على متن الرحلات وداخل صالات السفر والوصول والاستراحات داخل مطار القاهرة الدولي، بأعياد الكريسماس.

ودفعت مصر للطيران، بفرق من العلاقات العامة داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، للاحتفال مع المسافرين وتوزيع الهدايا التذكارية والتقاط الصور.

وتشهد المطارات المصرية بصفة عامة ومطار القاهرة خاصة، استعدادات مكثفة لاستقبال أعيال الكريسماس ورأس السنة، إذ تمّ تزيين مباني الركاب داخل صالات السفر والوصول بأشجار الكريسماس، وتوفير عارفين بيانو للمرة الأولى داخل الصالات.