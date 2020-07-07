حماده هلال ناعيا والدته: ‎أسأل الله أن يرزقها صحبة رسوله في الفردوس

نعى الفنان حمادة هلال، والدته بنشر صورة لها عبر حسابه على فيس بوك، معلقا: "إنا لله وإنا اليه راجعون، ‎الله يرحمك يا أمي، الله يرحمك يا قلبي، الله يفرحك فرحة كبيرة النهارده على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى، كنتي راضية طول الوقت وحامدة ربنا، وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا أنا واخواتي على قد ما كنتي بتصبري وتتفائلي بالخير، وربنا بيكرمك ودايما تفرحي اللي حواليكي وكنتي طول عمرك طفلة".

وأضاف: "‎يا رب أمي كانت مؤمنة بيك كامل الإيمان، وبإن محمد عبدك ورسولك، أسألك يا الله أن ترزقها صحبته في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، ‎أسالكم الدعاء والفاتحة".

وتوفيت والدة الفنان حمادة هلال، صباح اليوم، داخل إحدي المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد صراع مع مرض السرطان، وشيّعت الجنازة ظهر اليوم، ودفنت الراحلة في مقابر العائلة.