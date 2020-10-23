إزالة منزلين في الدقهلية بعد حدوث تصدعات وميول بأحدهما

قررت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إزالة عقارين متجاورين بقرية " كوم النور" التابعة للمركز، بعد حدوث تصدعات في أحدهما، وميله على المنزل الكائن خلفه، مما تسبب في خطورة داهمة وتقرر إزالتهما.

تلقي العميد أ . ح مهندس عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بلاغًا، اليوم، بحدوث تصدعات في عقار بقرية "كوم النور" وانتقل محمد البيلي، نائب رئيس المدينة ورئيس الإدارة الهندسية و مأمور مركز ميت غمر وقوات الحماية المدنية إلى القرية، وجري معاينة المنزلين وصدر لهما قرار إخلاء فوري، وتنفيذ إزالة مواطن الخطورة حفاظًا على المارة والممتلكات.

وقال رئيس المركز، إنه جري بالفعل إزالة العقارين لخطورتها الداهمة علي الأرواح والممتلكات بقرية كوم النور، لافتًا إلى استمرار متابعة الموقف لمواجهة أية تداعيات.

يذكر أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم، بينهم 4 أطفال، كما أصيبت سيدتان، في انهيار منزل مكون من طابقين بقرية "ونينة" التابعة لمركز ومدينة سوهاج، نهاية شهر سبتمبر الماضي، وتبين أن المنزل انهار بالكامل علي قاطنيه، بسبب تهالكه وعدم وجود أعمدة خرسانية بالمنزل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال سيدتين من بين انقاض المنزل هما أسماء خيري، 31 عاما، وميرفت أحمد محمد، 33 عاما.