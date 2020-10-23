تركيا تبني معتقلًا كل 10 أيام خلال 2021 رغم أزمتها الاقتصادية

أعلنت وزارة العدل التركية افتتاح 39 سجنًا جديدًا خلال عام 2021 بتكلفة تبلغ حوالي 24 مليار ليرة تركية، رغم الأزمات المعيشية الطاحنة والتدهور الحاد الذي يعانيه الاقتصاد التركي.

وذكر موقع "تركيا الآن"، اليوم، أن بناء السجون الجديدة سيكون بمعدل سجن كل 10 أيام على مدار العام المقبل.

وأشار الموقع إلى أن عدد السجون الجديدة التي جرى افتتاحها في تركيا خلال عام 2019 بلغ 26 سجنًا جديدًا، وارتفع إلى 29 في العام الجاري، ليبغ إجمالي عدد السجون في البلاد 355 سجنًا.

وسبق أن حض رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على احترام سيادة القانون، والالتزام بقرارات المحكمة بشأن المعارضين السياسيين والشخصيات المسجونة.