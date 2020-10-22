تحذير من مصر وقبرص واليونان إلى تركيا: تخلوا عن العدوان

جدد قادة قبرص ومصر واليونان يوم أمس دعوة تركيا لتصبح شريكًا في جني الفوائد المحتملة من احتياطيات الغاز البحرية، بينما حثوا أنقرة على إنهاء أعمالها "العدوانية" في شرق البحر المتوسط.

جاءت قمتهم الإقليمية التي استمرت ليوم واحد في قبرص وسط توتر شديد بين الجيران وحليفتي الناتو اليونان وتركيا بشأن الحدود البحرية، بعد أن أرسلت أنقرة سفينة أبحاث، ترافقها سفن حربية، إلى المياه المتنازع عليها بين الجزر اليونانية وجنوب تركيا وقبرص.

وأرسلت تركيا أيضًا سفن حفر، حيث تقول قبرص إن لديها حقوقًا اقتصادية حصرية.

وشملت المحادثات بين الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، التعاون في مجالات تتراوح من الطاقة إلى مكافحة الإرهاب.

وأدان الثلاثة "استفزازات" تركيا العديدة، التي قالوا إنها أدت إلى تصعيد حدة التوترات وتهدد السلام الإقليمي.

وقال ميتسوتاكيس "توقيت هذا الاجتماع الثلاثي يتزامن مع مخاطر إضافية خلقتها للأسف القيادة التركية التي تحلم بالممارسات الإمبريالية والأعمال العدوانية من سوريا إلى ليبيا، ومن الصومال إلى قبرص ومن بحر إيجة إلى القوقاز".

لكن ميتسوتاكيس وأناستاسيادس قاما بتمديد غصن الزيتون إلى تركيا، مما وفر مكانًا ضمن الشراكة الثلاثية إذا تخلت أنقرة عن حربها.

وقال ميتسوتاكيس: "سأقولها مرة أخرى أنه في (شراكتنا) يمكن لتركيا أن تشارك أيضًا، ولم يستبعدها أحد منذ البداية، ولكن في أغلب الأحيان، ما يهمشها هو أفعالها لسوء الحظ".

تدعي تركيا أن مساحات شاسعة من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​هي أراضيها، وتقول إنها تدافع أيضًا عن حقوق الطاقة للقبارصة الأتراك المنفصلين عن قبرص المقسمة بالحرب.

وقعت اليونان وقبرص اتفاقيات حدودية بحرية مع مصر. وهم يرفضون صفقة مماثلة وقعتها أنقرة مع حكومة السراج التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ، ووصفوها بأنها "غير صالحة قانوناً".

وقال ميتسوتاكيس إن تركيا نقلت "مرتزقة سوريين" إلى ليبيا ونشرت "خلايا إرهابية" في شمال أفريقيا تهدد أمن أوروبا.

وكرر الزعيم اليوناني نداء لشركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي لوقف مبيعات الأسلحة إلى تركيا، والإحاطة علما بـ "انتهاكات أنقرة العديدة" لاتحادها الجمركي مع الكتلة المكونة من 27 عضوا.

وقال ميتسوتاكيس: "لا يمكن إعفاء دولة ثالثة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية، وتذوق مزايا السوق المشتركة وفي نفس الوقت تهدد الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي وتسبب اضطرابات في كل البحر المتوسط".

وأشاد أناستاسيادس بمصر باعتبارها "شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي" و"عامل استقرار إقليمي" بسبب جهودها لمكافحة الإرهاب ووقف تدفقات المهاجرين.

وقال السيسي إنه على الرغم من أن بلاده تستضيف خمسة ملايين لاجئ، إلا أنها لم تستغل ذلك لتأمين مكاسب سياسية أو اقتصادية من الاتحاد الأوروبي.

تتلقى تركيا مساعدة مالية كبيرة من بروكسل لرعاية أعدادها الكبيرة من اللاجئين، والتي هددت مرارًا بالسماح لها بدخول أوروبا عبر اليونان.