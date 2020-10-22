5703 قضايا رشوة وسرقة لأعضاء الحزب الحاكم في تركيا خلال شهر واحد

كشف عدد من الصحفيين الأتراك، عن أن القضاء التركي تستر على 5703 حالات فساد لأعضاء الحزب الحاكم، جرى كشفها خلال شهر واحد، ونشرت الصحافة المحلية تقارير عنها.

وذكر موقع "تركيا الآن"، اليوم، أن المحررين الصحفيين الأتراك المسؤولين عن ملفات الفساد في صحفهم رصدوا خلال شهر واحد هذا العدد الكبير من حالات الفساد، وأعدوا ملفًا بها وسلموه إلى مجلس النواب.

وأشار الموقع إلى أن ديوان المحاسبة التركي صدق على طلبات الصحفيين بالتحقيق في حالات الفساد المرصودة، وتم تحويلها بالفعل إلى القضاء التركي، الذي لم يحرك أي ساكن، موضحا أن الحالات المذكورة قضايا رشوة وسرقة ومحسوبية لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.