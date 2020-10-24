القصة الكاملة لإجبار مدرسة لطالبة في الشرقية على ارتداء الحجاب

وقائع ارتداء الطالبات للحجاب في المدارس بشكل إجباري من قبل إدارات المدارس تتكرر سنويًا على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، إلا أن واقعة ارتداء الحجاب هذه المرة كانت مع "ريم" الطالبة في الصف الأول الإعدادي بمدرسة بلبيس الرسمية للغات بمحافظة الشرقية.

تفاصيل الواقعة

وفقًا لراوية لمياء لطفي والدة الطفلة "ريم" صاحبة الواقعة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قالت "لمياء" إن وكيلة المدرسة طلبت من ابنتها ارتداء الحجاب أو أي غطاء على الرأس على اعتبار أنه ضمن الزي المدرسي، ولكن ردت عليها "ريم" بأن والدتها سترفض ارتدائها للحجاب، وهو ما دفع وكيلة المدرسة إلى تهديدها بمنعها من دخول المدرسة مرة أخرى دون ارتداء الحجاب.

وبعد علم "لمياء" بما حدث مع ابنتها "ريم" يوم الأربعاء الماضي، تقدمت بشكوى إلى مدير المدرسة، وقدم المدير اعتذاره عما حدث مع ابنتها مؤكدًا على حق "ريم" في الحضور إلى المدرسة بغطاء الرأس، وأن غطاء الرأس ليس جزءا من الزي المدرسي.

التعليم تُحقق في الواقعة

وشكل رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، لجنة من أجل التحقيق في واقعة إجبار إدارة مدرسة لطالبة في مدرسة بلبيس الرسمية للغات بارتداء للحجاب، بعد ورود شكوى من ولي أمرها، وأوضح "رمضان" أن الحجاب ليس زيًا مدرسيًا، وأن الطلاب غير مُجبرين على ارتدائه.

وأكد "رمضان" أنه سيُجرى تحقيقًا بشكل فوري في تلك الواقعة، وأنه عقب انتهاء جميع التحقيقات سيتم إصدار قراره بإجراء رداع تجاه من يُثبت تورطه في الواقعة، وأوضح أن المدرسة جهة للتعليم وللتربية في نفس الوقت، وأنها ليست جهة إجبار لارتداء الطلاب للحجاب من عدمه، وأن ذلك الأمر اختياري لمن تريد أن ترتديه أو لا.

مؤسسة المرأة الجديدة

تصدت مؤسسة المرأة الجديدة بشكل قوى لتلك الواقعة، ودعت إلى حملة توقيعات إلكترونية من خلال بيان لها ترفض فيه إجبار الطالبات على ارتداء الحجاب داخل المدارس، ويأتي موقف المؤسسة تضامنًا مع "لمياء لطفي" والدة الطفلة "ريم صلاح" صاحبة الواقعة.