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محمود مسلم

الشرطة الأمريكية تعتقل شخصا خطط لاغتيال جو بايدن

كتب:

وكالات
05:53 م | الجمعة 23 أكتوبر 2020
المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن

المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن

اعتقلت قوات الأمن الأمريكيةن شخصا من ولاية كارولاينا الشمالية، بحوزته كمية كبيرة من الأسلحة والبنادق، كان "يخطط لاغتيال المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن".

وكانت هيئة المحلفين الفيدرالية، وجهت لائحة اتهام ضد ألكسندر هيليل تريسمان (19 عاما) في سبتمبر الماضي، بتهمة حيازة صور لمواد إباحية للأطفال، وبعد التحقيق في مقتنياته وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، توصل المحققون لوجود نية لارتكابه إطلاق نار جماعي في عيد الميلاد أو "الجمعة السوداء"، فضلا عن مخطط لاغتيال بايدن، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن "تريسمان" اشترى منزلا في نيو هامبشاير، وأقام على بعد 4 أميال من منزل بايدن، كما نشر تساؤلا على أحد حساباته يقول فيه: "هل يجب أن أقتل جو بايدن؟".

وتشير الأدلة التي جمعها المحققون إلى أن "تريسمان" وضع خططا مبدئية لمغادرة البلاد لاحقا بجواز سفر بولندي جرى اكتشاف نسخة مصورة منه على حاسوبه.

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