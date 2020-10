الشرطة الأمريكية تعتقل شخصا خطط لاغتيال جو بايدن

اعتقلت قوات الأمن الأمريكيةن شخصا من ولاية كارولاينا الشمالية، بحوزته كمية كبيرة من الأسلحة والبنادق، كان "يخطط لاغتيال المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن".

وكانت هيئة المحلفين الفيدرالية، وجهت لائحة اتهام ضد ألكسندر هيليل تريسمان (19 عاما) في سبتمبر الماضي، بتهمة حيازة صور لمواد إباحية للأطفال، وبعد التحقيق في مقتنياته وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، توصل المحققون لوجود نية لارتكابه إطلاق نار جماعي في عيد الميلاد أو "الجمعة السوداء"، فضلا عن مخطط لاغتيال بايدن، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

Alexander Hillel Treisman. Another right wing wacko planning on assassinating Joe Biden. Here's his mug shot. pic.twitter.com/r6L0NpGUat