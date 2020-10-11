كيف تؤثر "الانتخابات الأمريكية" على مستقبل الذهب خلال الفترة المقبلة؟

أصدرت سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة، برئاسة حامد رجب اليوم، تقريرها الاسبوعي والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه "حول تأثير الإنتخابات الأمريكية علي سوق الذهب العالمي".

وتوقع التقرير أن تؤثر الانتخابات الرئاسية الأمريكية على قرارات المستثمرين في الأسواق المالية مضيفا "أن هذا العام السباق الإنتخابي نحو البيت الأبيض يصاحبه كثير من الأحداث علي رأسها التداعيات الإقتصادية لانتشار فيروس كورونا التي ضربت الاقتصاد الأمريكي.

وذكر التقرير: أن القضية الإقتصادية حاضرة بقوة في الأجندة الانتخابية في أول مناظرة بين مرشح الحزب الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي نائب الرئيس السابق السيد جو بايدن واتفقا علي ضرورة الاستمرار في دعم الاقتصاد ما يعني مزيدا من التحفيز.

الإنتخابات الرئاسية الأمريكية

وأكدت مجموعة سبائك الكويت في تقريرها، أنه تاريخيا يزيد نمو الإقتصاد ب 0.3% خلال خلال السنة الإنتخابية مقارنة بالأعوام الأخرى، ولكن السباق الإنتخابي نحو البيت الأبيض هذا العام يأتي مختلفا ومصحوبا بكثير من العوامل التي جعلت من هذ الأمر غير ممكنا حيث ضربت جائحة كورونا الاقتصاد بقوة خلال الفصلين الأول والثاني من هذ العام فإنكمش الاقتصاد ب 0.5% خلال الفصل الأول بينما كان الإنكماش الأكبر خلال الفصل الثاني حيث بلغ 31.4% متأثرا بعمليات الإغلاق والتقيد بالتباعد الاجتماعي وفقدان الوظائف كلها عوامل جعلت أرقام نمو الاقتصاد تهوي بهذا المعدل غير المسبوق توقعات الأسواق أن يعاود الإقتصاد النمو خلال الفصل الثالث ب 30% وسوف يتم إعلان النتيجة الفعلية للنمو قبل أيام من موعد الإنتخابات في الثالث من نوفمبر 2020 بينما التوقعات أن ينكمش الإقتصاد قبل أيام من موعد الإنتخابات في الثالث من نوفمبر 2020 بينما التوقعات أن ينكمش الإقتصاد ب 4% خلال الفصل الأخير من هذا العام.

الملاذات الآمنة

وأكدت سبائك الكويت، أن الطلب علي الملاذات الآمنة من الأصول يرتبط بزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق الإنتخابات الأمريكية وهذا العام متوقع أن تكون مصحوبة بكثير من العوامل التي سوف تقود الي ارتفاع حالة عدم اليقين مثل تأخير إعلان النتائج وهذا سوف تسهم فيه توقعات بزيادة عدد الأمريكين الذين سيقومون بالتصويت عبر البريد نسبة لمخاوف إنتشار فيروس كورونا، وأيضا متوقع أن تكون إنتخابات متنازع حولها وربما نشهد كثير من الجدل حول النتائج.

وأوضحت هذه التوقعات ترفع من مخاوف المستثمرين من تذبذب عالي في الأسواق ما سوف يزيد الطلب علي التحوط والإحماء بالملاذات الآمنة، وأيضا تجدر الإشارة إلى أن المعدن الأصفر قد سجل أعلى مستوى تاريخي في شهر أغسطس من هذا العام عندنا إرتفع الذهب فوق مستوى 2,070 دولار للأونصة ويسجل مكاسب سنوية بلغت 26% هذه الإرتفاعات ارتبطت بتأثيرات التداعيات الإقتصادية لانتشار جائحة كورونا خلال الفصلين الأول والثاني من العام ثم حدثت عملية تصحيح سعري للمعدن الأصفر خلال شهر سبتمبر متزامنة مع تراجعات الأسهم الأمريكية وذلك بعد لجوء المستثمرين لتغطية المراكز المكشوفة جراء التراجعات السريعة التي حدثت في أسواق الأسهر خلال شهر سبتمبر، ثم عاود الذهب الصعود فوق مستوى 1,900 دولار للأونصة بعد إعلان إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا .

الاتجاهات المستقبلية للذهب

وأشارت سبائك الكويت في تقريرها أن الناس يشترون الذهب لعدة أسباب قد يكون السعر المنخفض أحد الأسباب وأيضا بغرض التحوط مقابل المخاطر واجتماعيا في المواسم والمناسبات والطلب علي المعدن الأصفر يأخذ أشكالا متعددة منها ما هو استثماري ومنها ما هو استهلاكي .

وتابعت: أن الحركة المستقبلية للذهب مرتبطة بدرجة كبيرة مع تطورات الأحداث السياسية خلال شهر إكتوبر 2020 و أيضا تعتمد على نتائج استطلاعات الرأي وتطور الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارتباط الحركة المستقبلية للمعدن الأصفر بالانتخابات الرئاسية الأمريكية سيعتمد علي درجة الغموض والتنازع حول الإنتخابات كلما كانت الخلافات حادة يرتفع الذهب وكلما زادات المخاوف بشأن أزمة دستورية تعقب الانتخابات أيضا وهذا يعزز من الطلب علي الذهب وعودة الطلب الاستهلاكي علي الذهب من قبل الأفراد وسوف ينعكس إيجابا علي أسعار الذهب

وذكرت أن هذه العودة متوقع أن تبدأ من الفصل الثالث من هذا العام الذي سوف تتحسن فيه المؤشرات الإقتصادية للأسواق وسوف تراقب الطلب الإستهلاكي من الهند والصين ومتوقع أن تعود الأسعار لإختبار المستوي التاريخي الذي سجله الذهب في أغسطس) 2,075 دولار للأونصة ( مع استمرار الأساسيات القوية التي تدعم وتعزز الطلب علي الذهب خلال الفصل الأخير من هذا العام والفصل الأول من العام القادم و الارتفاعات الأخيرة للمعدن الأصفر كانت مدعومة بطلب استثماري للتحوط تجاه تقلبات الأسواق مع تداعيات أزمة جائحة كورونا ولكن في نفس الوقت التدابير الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا كان لها تأثير سلبي علي الطلب الاستهلاكي ومن المعلوم أن ثقة المستهلكين في الذهب مرتفعة فمثلا في الهند 70% يثقون في الذهب أكثر مقارنة بالعملة المحلية وهذا الرقم يصل إلي 69% في الصين) حسب تقديرات مركز الذهب العالمي (هذا يجعل من الطلب الإستهلاكي مهما في دفع أسعار المعدن الأصفر للإرتفاع.

وأوضحت أن هذه هي الأساسيات التي تدفع الذهب للإرتفاع أو الإنخفاض ويضاف إليها العامل السياسي المتمثل في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر 2020، إضافة إلى ذلك لدينا عامل آخر يتمثل في إجراءات التحفيز المالي والنقدي من قبل الحكومات والبنوك المركزية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا التي أغرقت الأسواق بالسيولة التي تقدر ب 20 تريليون دولار تحفيز مالي ونقدي .

المستويات السعرية المتوقعة للذهب مع نتائج الإنتخابات الرئاسية الأمريكية

وتوقعت سبائك الكويت، أن يتحرك المعدن الأصفر خلال ما تبقى من العام من خلال تأثير الإنتخابات الأمريكية علي الأسواق المالية وهذه السيناريوهات ستعتمد علي حالة المخاطرة في الأسواق ومقدار عدم اليقين في الأسواق المالية .

السيناريو الأول عودة الأسعار الي ملامسة المستوى التاريخي للمعدن الأصفر عند 2,075 وهذا السيناريو يتحقق في حال ارتفاع مخاطر الإنتخابات الرئاسية الأمريكية وإرتفاع حدة المنازعات.

السيناريو الثاني هو تراجع الذهب الي مستوى 1,7890 وهذا السيناريو يتحقق في حال فوز أحد المرشحين في إنتخابات الرئاسة الأمريكية فوز مريح وبفارق كبير.