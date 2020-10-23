مروة عبدالمنعم: بتخانق مع ولادي على المصاصة واتهاجمت عشان "ولاد وبنات"

قالت الفنانة مروة عبدالمنعم، إن أول دور أدته في الحياة الفنية كان في مسلسل "أم كلثوم" عام 1999، لافتة إلى أن شكلها أصغر من سنها، "مكنش فارق معايا أي حاجة، ومكنش عندي رهبة الكاميرا ومكنتش أعرف هي فين أساسا ولا يعني إيه إضاءة، مكنتش فاهمة أي حاجة بس كنت عاوزة أمثل بس، قالولي برافو ده انتي جريئة".

وأضافت "عبدالمنعم"، خلال لقاء ببرنامج "3 ستات"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، أنها اشتركت في المسلسل من خلال مسابقة نظمها التلفزيون لاختيار الوجوه الجديدة، وكانت المسابقة بـ100 جنيه، "قدمتها من ورا ماما وبابا ومكنش معايا الفلوس وأختي قالتلي هديهالك، دخلت التلفزيون كان له هيبة ومبنى ضخم وكنت متخيلة إني هشوف ليلى علوي وأحمد زكي".

وعن الهجوم عليها بسبب برنامج "ولد وبنت" علقت: "مكنتش حابة إن أعمل برنامج علشان مش عاوزة أتصنف من زاوية الصغار بس، رفضته أكتر من مرة بس هما كانوا مصممين عليا، وقولتلهم أنا مش بلعب مع الأطفال ولكن بحب أهتم باللغة العربية ومعلومة وحاجة مفيدة، كان فيه هجوم عليا شديد في الأول معرفش ليه، بس لقيت الأطفال بتجري وتحضني وكنت مبسوطة جدا وكفاية أن الأطفال فرحانة، وبتخانق مع ولادي على المصاصة".

وكانت الفنانة مروة عبدالمنعم عبرت عن سعادتها برد فعل الجمهور حول عرضها المسرحى "رابونزل"، قائلة: "الحمد لله الردود كلها جميلة والناس فرحانة جدًا والأطفال تشعر بسعادة كبيرة والحمد لله العرض عاجبهم جدا".

وتحدثت "عبدالمنعم" لـ"الوطن"، عن الصعوبات التي واجهتها: "ضيق الوقت كان من أهم الصعوبات لأننا جهزنا للعرض المسرحي خلال شهرين، رغم أن تفاصيل العرض تحتاج إلى مدة أكثر من شهرين، بالاضافة إلى أن معظم البروفات لم تكن على مسرح، فكان اختلاف المساحات مشكلة بالنسبة لنا"، متابعة حديثها: "سيتم وضع خطة لعرض مسرحية رابونزل على مسارح أخرى لكى نعمل على تقريب المسافات من الجمهور الذى يشكو من بُعد المسافات".

وعن التعاون مع الفنانة مروة عبدالمنعم قال: "هناك كيميا بيننا، فهي شخصية مجتهدة وتعمل على ذاتها باستمرار، بالإضافة إلى أن لديها نفس الفكرة والحلم بأن تسعد الأطفال والأسرة المصرية بأكملها من خلال تقديم عرض مسرحي بمواصفات عالمية، فهي تضحي وترفض عروضاً لها في السينما والدراما من أجل المسرح، وقلما تجد فناناً ينتمى إلى المسرح ويخلط تجربته".

"رابونزل" من تأليف وإخراج محسن رزق، وبطولة الفنانة مروة عبدالمنعم، وعايدة فهمي، مصطفى حجاج، محمد سلامة، باسم قناوي، علاء النقيب، هشام عادل، خالد إبراهيم، ومجموعة من الوجوه الجديدة الشابة.