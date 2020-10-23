مصطفى درويش: "محدش توقع نجاح بـ100 وش بالشكل ده"

قال الفنان مصطفى درويش، إن أي شخص لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققه مسلسله الأخير "بـ100 وش"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وأضاف درويش خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة: "معظم من شاركوا في العمل كانوا جداد على الناس، عملنا حاجات كتير لكن مسمعتش زي المسلسل ده، والعمل كان جماعي وشبابي جدًا، ومكنش معانا إلا نجمين كبار وهما آسر ياسين ونيللي كريم، ومكناش فاكرين إننا هنعرف نوصل للنجاح ده أبدًا".

وتابع، أن مشاركته في هذا المسلسل الذي يحمل الطابع الكوميدي ومسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا والنجم بيومي فؤاد الذي يحمل طابعًا دراميًا في نفس الوقت كان تحديًا صعبًا بالنسبة له: "لكن قلت لازم أعمل المسلسلين والناس تشوفني".

وعرضت قناة "أون" الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرص عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".