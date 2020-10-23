هيلدا خليفة مقدمة افتتاح الجونة: الحفل يحمل مفاجآت عديدة

قالت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة إن حفل افتتاح مهرجان الجونة سيحمل عدة مفاجآت خلال المدة المحددة لإقامته.

وأضافت لـ"الوطن" أنها تفاجئت بحجم الجهد المبذول لخروج حفل الافتتاح بهذه الصورة التي رأتها خلال الكواليس والبروفات.

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أنهت جميع التجهيزات استعدادا لبدء حفل افتتاح فعاليات المهرجان في دورته الرابعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة في مواجهة كورونا لأول مرة منذ انطلاقه، منها زيادة مساحة السجادة الحمراء وتقليل عدد المدعوين وتقليل عدد المقاعد.

ويبدأ حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق الدورة الأولى للمهرجان في 2017 بمركز المؤتمرات على غير العادة في النسخات الثلاث السابقة، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، سلوي خطاب، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

وتُجرى حاليًا التجهيزات النهائية لمسرح حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، على قدم وساق، حيث من المنتظر أن تقام للمرة الأولى حفل الافتتاح في مركز المؤتمرات.