مضاعفة الأطقم الطبية بمستشفيات الإسكندرية خلال انتخابات "النواب"

أعلن خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالمنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية، قبل ساعات من انتخابات مجلس النواب.

وأوضح "عبد الغنى" في تصريح صحفي، مساء اليوم، أن المديرية ضاعفت أطقم الطوارئ بالستشفيات العامة والمركزية، إل جانب توفير كميات مضاعفة من الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ومشتقاته، وتجهيز فرق الانتشار السريع لدعم المحافظة والمحافظات المجاورة إذا لزم الأمر، فضلًا عن إلى توفير مسئول طبي بالمقار الانتخابية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن غرفة الطوارئ والأزمات منعقدة بالمديرية على مدار 24 ساعة يوميًا برئاسة وكيل الوزارة وفي حضور كافة الإدارات المعنية.

واستعدت المقار الانتخابية في الإسكندرية، لاستقبال 4 ملايين و67 ألف و901 ناخبًا، في 6 لجان عامة، و636 مركزا ومقرا انتخابيا، و‏1160 لجنة فرعية.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن عقد الانتخابات في ظل جانحة فيروس كورونا، يتطلب مضاعفة العمل وتطهير المقار الانتخابية يوميًا، بالإضافة إلى بذل جهد فائق من كافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة لإظهار الانتخابات بصورة لائقة.

وأضاف "الشريف"، لـ"الوطن"، أن غرفة العمليات منعقده بالديوان العام، لكل المديريات وشركات المرافق، تزامنًا مع التواجد الميداني لرؤساء الأحياء على مدار الساعة، قبل وأثناء فترة الانتخابات، وحتى إعلان النتيجة، لمتابعة سير العملية الانتخابية، ومدى الإقبال على اللجان، واستقبال بلاغات المواطنين، ورصد أية مخالفات أو شكاوى خلال عملية التصويت.

وأوضح أنه تم مراجعة الإجراءات والتجهيزات التي تم تنفيذها بنطاق محافظة الإسكندرية، ومنها تجهيز المقرات والمراكز الانتخابية، لافتا إلى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالإسكندرية، والجهات الأخرى المشاركة.