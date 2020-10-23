خطوات الاستعلام عن لجان انتخابات مجلس النواب 2020 .. منها الخط الساخن

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، حيث تنطلق غدا السبت الموافق 24 أكتوبر الجاري، وتستمر على مدار يومي السبت والأحد، حيث يتكون مجلس النواب من 568 عضوًا يجري انتخابهم بالاقتراع، من بينهم 25% من المقاعد للسيدات، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة 5% من إجمالي أعضاء المجلس.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية، حيث وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة طرق لاستعلام المواطنين عن اللجان الانتخابية الخاصة بهم، كالتالي:

الاستعلام من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

- يمكن الاستعلام عن اللجان الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2020 من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــــــــا.

- ثم إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن.

- وبمجرد الضغط على استعلام تظهر البيانات الخاصة باللجنة الانتخابية.

الاستعلام من خلال رسائل الهاتف

- ويمكن الاستعلام عن اللجان الانتخابية لإعادة انتخابات مجلس النواب 2020، من خلال إرسال الرقم القومي على الرقم الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات على الرقم 5151، ثم يجري إرسال البيانات الخاصة باللجنة الانتخابية التابع لها المواطن في رسال نصية.

الاستعلام من خلال الخط الساخن

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات رقم للخط الساخن، حيث يقوم المواطن بالاتصال على الرقم 1982، للاتصال بغرفة عمليات الهيئة والحصول على تفاصيل اللجنة الانتخابية الخاص بالرقم القومي.

واستعدت وزارة الداخلية بوضع خطة أمنية مشددة لتأمين المواطنين أثناء الإدلاء بالأصوات، بانتشار أفراد الأمن بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفوري مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.