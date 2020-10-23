فيديو.. سينرجي تطرح برومو مسلسل "خيط حرير" لـ مي عز الدين

نشرت شركة سينرجي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" برومو مسلسل "خيط حرير" من بطولة الفنانة مي عزالدين والمنتظر أن يعرض قريبا.

مسلسل "خيط حرير"، يشارك في بطولته إلى جانب مى عز الدين، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج ابراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

ويعد مسلسل "خيط حرير" هو المشاركة الأولى للفنان نيقولا معوض أمام الفنانة مي عز الدين، وعرض لـ"نيقولا" مسلسل "العودة"، والذي يقوم فيه بشخصية المحقق كريم معلوف والذي يبحث عن جرائم يظنها كل من حوله أنها حوادث عادية، ولكن حدسه كمحقق يسير في اتجاه مختلف.

وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دورًا توعويًا في مصر، حيث أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر، بجانب نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي، مؤكدًا ضرورة الفحص الطبي الوقائي للكشف عن المرض في مراحله الأولى.

وعلى جانب أخر كثفت الفنانة سوسن بدر، ساعات تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "خيط حرير"، مع المخرج إبراهيم فخر، والفنانة مي عز الدين، وبدأت "سوسن" تصوير العمل قبل انتشار فيروس كورونا، إلا أنها استأنفت خلال تلك الأيام، حتى يتم الانتهاء من تصوير أكبر عدد من الحلقات.